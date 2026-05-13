【メジャーリーグ通信】

【鈴村氏コラム】ド軍ロバーツ監督は最低ラインをクリア 大リーグ監督の役割は四半世紀で劇的に変化した

しばしば「解雇するために雇う」（Hire to Fire）ともいわれるように、大リーグにおいては公式戦期間中の監督解任は見慣れた光景である。

今季もアレックス・コーラ（レッドソックス）とロブ・トムソン（フィリーズ）が4月下旬に相次いで解任された。

コーラはレッドソックスの監督に就任した2018年に、球団にとっては5年ぶりとなるワールドシリーズの優勝を達成している。

トムソンはフィリーズで300試合以上監督を務めた人物としては、歴代最高の勝率を残している。

2人とも、球団にとっては記録に残る監督である。

日本のプロ野球の感覚からすれば、いずれも地区最下位ながら、10勝17敗のコーラも、9勝19敗のトムソンも、4月の解任は早過ぎるように思われるかもしれない。

だが、解任する側にとっては、早い時期だからこその決断という理屈がある。

すなわち、シーズン序盤で監督を交代すれば、その後実績ある選手たちの調子が上昇し、劣勢が挽回される可能性があるものの、判断が遅れれば成績が低迷したままシーズンが終わりかねない。

あるいは、監督の直接の上司であるゼネラルマネジャー（GM）には別の理由がある。

球団側が高額の契約で迎え入れた選手たちがいるにもかかわらず成績不振なのは、監督が選手の能力を適切に引き出せていない証拠にほかならないというのだ。その人物に指揮を執らせている自身の責任回避という側面もあるだろう。

さらに、コーラの解任により、レッドソックスは傘下の3A級ウースターで監督を務めていたチャド・トレーシーを起用し、フィリーズはトムソンの次にベンチコーチでドジャースとマーリンズで監督だったドン・マッティングリーを迎えた。暫定監督であれ後任者を即座に補充できるという事実は、経営者側が不振の監督を早期に解任しやすい環境をつくっているともいえる。

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2」（1989年）には、マイケル・J・フォックス演じる主人公のマーティがファクシミリ1枚で解雇を通告される場面がある。また、2016年の大統領選挙に立候補する直前までNBCのリアリティー番組「アプレンティス」の司会を務め、「君はクビだ！」のセリフで知名度を高めたのがドナルド・トランプだった。米国では「解雇」や「クビ」は日常的な語彙の一つといっても過言ではない。

1シーズンに4人が監督を務めた1977年のレンジャーズや、ヤンキースの監督を5度務め、5度解任されたビリー・マーティンの例を含め、大リーグの監督は選手に劣らず厳しい競争の中に身を置いているのである。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）