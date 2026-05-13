【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【ロング版】鈴木唯人〈前編〉「どうしても…」と2度の保留にへこたれなかった男の素顔（元市船橋高監督・朝岡隆蔵）

今季ドイツ1部参戦1年目で24試合4得点2アシストと結果を出し、3月の英国遠征では2試合連続出場。16日の欧州EL・セルタ戦で2ゴールを叩き込み、クラブのEL4強入りの原動力にもなった。W杯メンバー入りに向けて上々アピール中の鈴木の高校時代の恩師を直撃した──。

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──市船入りの経緯は？

「実はスカウトではなくて、向こうから『どうしても市船に行きたい』と熱っぽく訴えてきた。でも僕に見る目がなかったのか、返事を2回、保留しました。『悪くはないが、もうひとつ、何かないかな？ 心を揺さぶるような爆発的なインパクトがない』というのが正直な感想でした。でも市船に対して情熱のある子を他校に行かせてはいけないと思いました」

──最初からスター選手だったわけではない。

「1年の時はAチームに入っていなかった。先輩たちを突き抜けるほどのずうずうしさはなかった。普段は感情を表に出しませんが、秘めた闘争心や負けん気の強さもあり、センスの良さも間違いなかった。高度な技術とひらめき、アイデアも持ち合わせていたし、『ちゃんと育てていこう』と感じていました」

──高2から存在感を発揮するようになった。

「日本高校選抜の監督を任せてもらえることになり、唯人をメンバー入りさせてドイツ・デュッセルドルフでの国際大会に参加したことが（存在感発揮の）きっかけになりました。今と同じ攻撃的MFでプレーしていましたが、『どんどん縦パスを引き出せ』と口を酸っぱくして教えた。もともとライン間でボールを受けて自然体で前を向けるのが強み。高校時代の積み重ねが、今に生きていたらすごくうれしいです」

市船初のW杯選手へ

──鈴木の海外キャリアは回り道しながら這い上がっていきました。

「唯人がデンマークにいた頃、僕は（所属していた）ジェフ千葉を離れて中国で指導していたのですが、異国の不慣れな環境には苦労しました。でも唯人はひとり海外でタフに戦っていました。芯の強さはさすがと思うし、着実に実績を積み上げる唯人みたいにたくましくなりたいと感じました」

──W杯に行けば「市船初のW杯選手」になる。

「そうなれば市船にとって大きな出来事。僕もOBのひとりとして、そうなってほしいと願っています。唯人は清水から海外に行き多くの監督の要求に応えようと考えながら取り組み、急成長しました。ぜひW杯に行ってほしいと思います」

（聞き手=元川悦子/サッカージャーナリスト 絹見誠司/日刊ゲンダイ）

※ロングインタビュー版は日刊ゲンダイDIGITALで公開中。関連記事から要チェックだ。

▽鈴木唯人（すずき・ゆいと）:2001年10月25日生まれ、24歳。神奈川・葉山町出身。市船橋に進んで3年次に背番号10をつけた。20年からJ清水。フランス、デンマークを経て25年5月にドイツ・フライブルク入り。24年6月に日本代表デビュー。身長175センチ・体重71キロ。

▽朝岡隆蔵（あさおか・りゅうぞう）:1976年生まれ、49歳。千葉市出身。市船橋3年で高校選手権優勝。日大卒業後に教員として市船橋に赴任。11年に監督。就任1年目に選手権を制した。19年にJ千葉のU18監督に就任。24年4月から「福島・ふたば未来学園」サッカー部監督。