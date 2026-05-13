Jリーグのオールスターが19年ぶりに復活

J3福島のFWカズが、Jリーグオールスターのメンバーに選出された。

Jリーグは5月12日、6月13日にMUFG国立競技場で行われる「JリーグオールスターDAZNカップ」のファン・サポーター投票の最終結果を発表。福島の三浦知良（59）はJ2・J3EAST-BのFWとして選出された。

2007年に開催されて以来、日程上の問題などで行われなかったJリーグの「蹴宴」が、19年ぶりに復活。会場となる国立で行われた発表会見には各チームの選出選手らが出席したが、話題をさらったのは最多10回目の出場を果たす不在のカズだった。

ゲストとして登場した“盟友”の中山雅史氏が「カズさんがどんなプレーを見せてくれるか楽しみ」と言えば、EAST-Bで最多3万1432票を得た大宮FW泉柊椰は「カズさんを抑えて選ばれるなんて」と困惑気味に話した。カズは大宮FW杉本健勇の3万863票に続きFWでは2位（最多得票選手は除く）の2万6016票を獲得。チームでは出場5試合で無得点だが、人気は相変わらずだった。

ほとんどの選手が「初出場」の中、J1EASTの浦和GK西川周作は20年ぶり3度目の出場。「カズさんは憧れ。横浜FC時代にはユニホーム交換もお願いしたんです。対戦したいので、勝ち上がってきて欲しい」と対戦を楽しみにエールを送った。

カズ自身はオールスターという「お祭り」にも、本気モード。大会はJ2・J3EAST（WEST）のAとBが準々決勝を行い、勝者がJ1EAST（WEST）と準決勝で対戦する。J2・J3EASTを率いるのは藤枝の槙野智章監督。そして、会場は最も好きな「国立競技場」。カズは10回目のオールスター戦を前に「大会は盛り上がるだろうし、勝ち上がって優勝したい」と下剋上の優勝を目指して話した。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）