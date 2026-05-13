水原（スウォン）で水原FCウィミンと対戦する北朝鮮のネゴヒャン（＝私の故郷）女子サッカー団が経由合宿地の中国・北京に到着した。

南北体育交流協会はネゴヒャン選手団が12日午前、高麗航空JS151便で北京首都国際空港に到着したと伝えた。選手団が空港で水色と紺のジャージ姿でスーツケースを引きながら移動する場面の写真も公開された。平壌（ピョンヤン）国際サッカー学校の校長を務めたヒョン・チョルユン・ネゴヒャン女子サッカー団団長とみられる人物が選手団を率いる姿もあった。

アジアサッカー連盟（AFC）が大韓サッカー協会に通知した北朝鮮選手団計39人のうち選手を除いたスタッフ12人にヒョン団長が含まれているという。協会によると、ネゴヒャン選手団は13日から16日まで北京郊外のトレーニング施設で練習や戦術チェックを行い、17日に移動して仁川（インチョン）国際空港で韓国入りする。

ネゴヒャンは水原総合運動場で行われる「2025−26AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）」決勝トーナメントに出場するため韓国を訪問する。ネゴヒャンは20日午後7時開始の準決勝で水原FCと南北対決をする。この試合に勝利すればメルボルン・シティ（オーストラリア）−日テレ・東京ヴェルディベレーザ（日本）の勝者と23日午後2時から決勝戦を行う。

北朝鮮選手団がスポーツ大会出場のために訪韓するのは、2018年12月に仁川で開催された国際卓球連盟（ITTF）ワールドツアーグランドファイナル以来8年ぶり。北朝鮮女子サッカーチームの訪韓は2014年の仁川アジア大会以来12年ぶりとなる。南北体育交流協会は水原FCとネゴヒャンの試合に向けて100人規模の応援団を構成する計画だ。