スリムクラブ真栄田、パスポート写真投稿！空港の税関で「『ちょっとよろしいですか』って言われて」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が12日、自身のXを更新し、パスポートの写真を投稿しながら、成田空港の税関で起きた“ビビった”出来事を報告した。
【写真】めっちゃイケメンじゃん！スリムクラブ真栄田のパスポート
凛々しい姿のパスポート写真を見ることができ、「成田空港の税関でさ、検査員の方に『ちょっとよろしいですか』って言われて焦ってさ、なんか映画とかである、知らない内にヤバイやつ運ばされたかなとビビりながら『何ですか？』って検査員の方に聞いたら、『X見てます』と」と空港での珍エピソードを告白
続けて「これ見てますか。8分くらい寿命ちぢまりましたが、感謝です。ありがとう」と伝えた。
【写真】めっちゃイケメンじゃん！スリムクラブ真栄田のパスポート
凛々しい姿のパスポート写真を見ることができ、「成田空港の税関でさ、検査員の方に『ちょっとよろしいですか』って言われて焦ってさ、なんか映画とかである、知らない内にヤバイやつ運ばされたかなとビビりながら『何ですか？』って検査員の方に聞いたら、『X見てます』と」と空港での珍エピソードを告白
続けて「これ見てますか。8分くらい寿命ちぢまりましたが、感謝です。ありがとう」と伝えた。