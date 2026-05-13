子どもの送迎や買い物で毎日少しずつ車を使っているのですが、妻に「まとめて済ませたほうがガソリン代も浮くのでは？」と言われました。日々の使い方でそんなに差はつくものでしょうか？

短距離を何度も走ると燃費は悪くなりやすい

結論から言うと、短い距離を何度も走るよりも、ある程度まとめて移動したほうがガソリン代は抑えやすい傾向があります。その理由のひとつが「エンジンが温まるまでの燃費の悪さ」です。

車のエンジンは、始動直後は効率が悪く、ガソリンを多く消費します。特に冬場はエンジンが温まるまで時間がかかり、その間は通常よりも燃費が悪化します。

例えば、保育園の送迎だけで往復5分程度の運転を1日に2回行い、さらに買い物で往復10分ほど走ると、毎回エンジンが冷えた状態からスタートすることになります。このような使い方では、実際の走行距離以上にガソリンを消費してしまうのです。

一方で、送迎や買い物を一度の外出でまとめて行えば、エンジンが温まった状態で走行する時間が長くなり、燃費が安定します。その結果、同じような距離であっても、ガソリン消費量に差が出ることがあります。



発進・停止の回数が多いとガソリン消費が増える

もうひとつのポイントは「発進と停止の回数」です。車は停止状態から動き出すときに、多くのエネルギーを使います。つまり、信号や立ち寄りが多く、何度も発進と停止を繰り返すと、それだけガソリンを消費しやすくなります。

例えば、1回の外出で3ヶ所を回る場合と、3回に分けてそれぞれ1ヶ所ずつ行く場合を比べると、エンジンが冷えた状態からの発進回数は後者のほうが多くなります。その分、燃費は悪くなりがちです。さらに、市街地では信号待ちの時間の割合も増えやすく、アイドリング状態でのガソリン消費も積み重なります。

このように、細かく移動を分けるほど燃料消費が増える可能性があります。日々の使い方の差は1回あたりでは小さく感じても、1ヶ月、1年と積み重なると無視できない金額になることもあります。



まとめて移動する際に意識したいポイント

ただし、「まとめて移動すれば必ず節約になる」とは限りません。効率よく移動するためには、いくつかのポイントを意識することが大切です。

まず、移動ルートをあらかじめ考えておくことが重要です。遠回りや無駄な往復が増えると、かえって走行距離が伸びてしまい、ガソリン代が増える可能性があります。例えば、買い物先や用事の場所を地図で確認し、無理のない順番で回るだけでも効率は大きく変わります。

また、荷物が多くなりすぎると車の重量が増え、燃費が悪化することもあります。日用品のまとめ買いは便利ですが、必要以上に積みすぎないように注意が必要です。さらに、急発進や急加速を避ける運転を心がけることで、より燃費を良くすることができます。

このように、ただ「まとめる」だけでなく、走り方やルートも含めて工夫することで、より効果的にガソリン代を抑えることができます。



日々の積み重ねがガソリン代の差につながる

日々の車の使い方によるガソリン代の差は、1回ごとでは大きく感じにくいかもしれません。しかし、短距離の繰り返しや発進回数の増加といった要素が積み重なることで、大きな差が出ることもあります。

そのため、送迎や買い物を完全にまとめるのが難しい場合でも、「できる日はまとめる」「近い用事は徒歩や自転車にする」といった小さな工夫を取り入れるだけでも効果があります。無理に生活スタイルを変える必要はありませんが、少し意識するだけで家計への負担を軽くすることは十分可能です。

日々の行動を少し見直すことが、結果として無駄な出費の削減につながります。無理のない範囲で工夫を取り入れながら、効率の良い車の使い方を目指してみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー