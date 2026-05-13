◆米大リーグ アストロズ―マリナーズ（１２日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズの今井達也投手（２８）が、本拠のマリナーズ戦に先発。４月１０日マリナーズ戦以来のメジャーのマウンドに戻ってきた。

前記マリナーズ戦で１回持たずに３失点で右腕の疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。その後、マイナーで２度マウンドに上がったが５回を６失点。８個の四球を出したがエスパーダ監督は２試合目の登板に「最初の２イニングはすごくクリーンでシャープだった。球の質もかなり良かった。３イニング目は少しストライクを取るのに苦労していたけど、今の状態については良い感触を持っている。次の登板は我々と迎えることになる」と話した。

今井は「ただ一生懸命投げるだけというかね、ただただその日の自分のベストを尽くしているだけですね。まだ始まったばかり、これから修正して、期待に応えるピッチングをしないといけない」と話した。

今井の過去３度のメジャー登板は１勝０敗、８回２／３を投げ７安打、７失点で防御率７・２７。１３三振を奪っている一方で１２四死球を出している。