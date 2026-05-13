『豊臣兄弟！』織田信長を巡る“演出”にネット驚き
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送された。小栗旬演じる織田信長が、妹・市と浅井三姉妹に見せた“人間くさい”一面に、SNSでは驚きの声が広がっている。
【写真あり】あの信長が…ネットが驚いたシーン
大河ドラマ第65作となる本作は、天下人・豊臣秀吉の弟で“天下一の補佐役”とも称された豊臣秀長の視点から戦国時代を描く作品。仲野が主人公・小一郎（豊臣秀長）を演じ、池松壮亮が秀吉（藤吉郎）役を務める。
第18回では、秀吉が織田家家老に昇格し、北近江を拝領。長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎とともに羽柴姓を名乗った。小一郎は城下の統治を任されるものの、人手不足に悩まされ、半兵衛（菅田将暉）の助言を受けて家臣の選抜試験を実施。石田三成（松本怜生）や藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが試験に挑む様子も描かれた。
一方で注目を集めたのが、信長と浅井三姉妹の対面シーンだった。浅井長政の死から2年、市（宮崎あおい）は3人の娘たちとともに岐阜城で暮らすことになる。市は娘たちに、長政が作ったお守りを渡し「怖くなったら思い出すように」と語りかけていた。その後、信長は姪たちに「わしが怖いか」と問いかける。すると長女・茶々（増留優梨愛）は、お守りに触れながら「怖くありませぬ。茶々はそんな弱虫ではありませぬ」と毅然と返答。信長は穏やかな表情を浮かべ「よう言うた。さすが長政の子じゃ」と優しく声をかけた。
三姉妹がその場を離れると、信長は思わずため息。市から「あの子らが怖いのは兄上の方でございましょう」と指摘され、「相変わらず手厳しいのう」と困ったような表情を見せる場面もあった。さらに、市が娘たちに「信長は最後まで長政を助けようとした」と伝えていることを明かすと、信長は「しかし、そうはならなんだ。すまぬ」と頭を下げた。SNSでは「信長なのに謝るんだ」「叔父さんの顔になってる」「人間味ある」「後悔している信長珍しい」「妹に弱い」「情に厚い織田信長だ」といった反響が続出。冷徹なイメージとは異なる信長像に、多くの視聴者が引き込まれていた。
【写真あり】あの信長が…ネットが驚いたシーン
大河ドラマ第65作となる本作は、天下人・豊臣秀吉の弟で“天下一の補佐役”とも称された豊臣秀長の視点から戦国時代を描く作品。仲野が主人公・小一郎（豊臣秀長）を演じ、池松壮亮が秀吉（藤吉郎）役を務める。
一方で注目を集めたのが、信長と浅井三姉妹の対面シーンだった。浅井長政の死から2年、市（宮崎あおい）は3人の娘たちとともに岐阜城で暮らすことになる。市は娘たちに、長政が作ったお守りを渡し「怖くなったら思い出すように」と語りかけていた。その後、信長は姪たちに「わしが怖いか」と問いかける。すると長女・茶々（増留優梨愛）は、お守りに触れながら「怖くありませぬ。茶々はそんな弱虫ではありませぬ」と毅然と返答。信長は穏やかな表情を浮かべ「よう言うた。さすが長政の子じゃ」と優しく声をかけた。
三姉妹がその場を離れると、信長は思わずため息。市から「あの子らが怖いのは兄上の方でございましょう」と指摘され、「相変わらず手厳しいのう」と困ったような表情を見せる場面もあった。さらに、市が娘たちに「信長は最後まで長政を助けようとした」と伝えていることを明かすと、信長は「しかし、そうはならなんだ。すまぬ」と頭を下げた。SNSでは「信長なのに謝るんだ」「叔父さんの顔になってる」「人間味ある」「後悔している信長珍しい」「妹に弱い」「情に厚い織田信長だ」といった反響が続出。冷徹なイメージとは異なる信長像に、多くの視聴者が引き込まれていた。