ツアー離脱の木村彩子が自身のSNSで報告 左手首TFCC損傷で治療専念「プレーできる日を楽しみに」
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は12日、木村彩子の「トーナメント特別保障制度」の適用を承認したことを発表した。木村は自身のSNSにて、その理由を説明するとともに、ファンへの思いをつづった。
【写真】あどけなさ残る？ プロテスト合格時の木村彩子
投稿には「いつも応援していただきありがとうございます。皆様にご報告があります。この度、左手首のTFCC損傷という診断を受けしばらく試合を休み治療に専念することにしました。私自身、初めての怪我でこの先どうなるか不安ですが、また皆様の前でプレーできる日を楽しみに頑張ります。その日まで待っていただけるとうれしいです」と記された。木村は昨年の「富士通レディース」で3年ぶりのツアー通算2勝目を挙げた。今季はここまで6試合に出場し、第2戦「台湾ホンハイレディース」の21位タイが最高成績で、それ以外は予選落ち。「NTTドコモビジネスレディス」の試合開始前に大会事務局から棄権の発表があった。なお、適用開始はNTTドコモビジネスレディスからとなる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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