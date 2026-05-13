直近2試合トップ10の原英莉花、渋野日向子は午後組 日本勢14人出場の米女子ツアー組み合わせ
＜クローガー・クイーンシティ選手権 事前◇12日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」が、現地時間14日（木）に開幕する。昨年は9月に行われたが、今年は5月開催へと変更された。日本勢は14人が出場し、第1ラウンドの組み合わせが発表された。
〈写真〉何が変わった？ 原英莉花の“浅い沈み込み”に注目
日本勢の先陣を切るのは、日本時間午後8時26分に1番からスタートするメジャー2勝の笹生優花だ。その後、昨年優勝争いを展開した岩井千怜、昨年4位で終えた山下美夢有、昨年5位の畑岡奈紗、勝みなみ、馬場咲希と続いてティオフする。そのほか午後組では、ともに日本時間午前1時37分に1番から吉田優利、10番から渋野日向子がティに立つ。その後、岩井明愛、西郷真央、竹田麗央、直近2試合でトップ10入りしている原英莉花が続き、西村優菜と櫻井心那は同組でコースへと向かう。また、世界ランキング1位で今季3勝のネリー・コルダ（米国）、同2位で今季2勝のジーノ・ティティクル（タイ）、同9位のリディア・コ（ニュージーランド）は、いずれも同1時48分にスタートする。すでに21人の日本勢が出場できることが決まっている海外メジャー今季第2戦の「全米女子オープン」（6月4〜7日）まで、今大会を含めて残り2試合。大舞台に向け、手ごたえと自信を得る戦いにしたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢14人が出場！ 第1ラウンドのスタート時間
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