血流UPエクササイズでストレス撃退！代謝を高める「7秒エクササイズ」とは【健康図解 毒出し】

血流アップエクササイズでストレスを撃退！代謝を高める「7秒エクササイズ」とは

短時間でできる簡単エクササイズ

現代人は1日の大半を座って過ごすといわれており、なかでもデスクワーカーは日中のほとんどを座って過ごします。また、自宅でもスマートフォンや座りながら操作ができる家電の影響で、気がついたら長時間ソファに座ったままだったという人も多いのではないでしょうか。血液の循環は筋肉を動かすことで促進されるため、座りっぱなしだと流れが滞ってしまい、肩こりや腰痛、疲労の原因に。

近年では、座りっぱなしの生活が肥満や心臓病、脳卒中などの一因であるということもわかってきています。「座り過ぎ」は、心の不調とも無縁ではなく、うつ病や認知症のリスクが指摘されています。この問題を解消するのにおすすめなのが、ちょっとしたすきま時間に気軽にできる次の2つのエクササイズです。

「7秒エクササイズ」は、7秒かけてゆっくり座り、1秒ですっと立つだけ。「20秒スキップ」は、文字通り同じ場所で20秒間スキップをするだけ。どちらもとても簡単ですが、血流がよくなって体がほぐれ、心を安定させるセロトニンの分泌効果もあります。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文