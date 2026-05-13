日テレ・杉野真実アナ、復職を報告「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」
日本テレビの杉野真実アナウンサー（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。産休、育休を経て、復職したことを報告した。
【写真】美しい笑顔でスタジオに戻った杉野真実アナ 先輩ショットも
杉野アナは「産休・育休を経て、復職しました」と明かし、「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」と心境をつづった。支えてくれた家族や友人、職場の仲間への感謝を述べ、「緊張を喜びに変えて働きたい」と意気込みを示している。
また、今後の出演予定として、5月21日から開催される第105回関東学生陸上競技対抗選手権大会で実況を務めることも発表した。陸上競技の大舞台での実況担当となる。
投稿には「#105関東インカレまであと8日」「#103箱根駅伝まであと234日」といったハッシュタグも添えられ、スポーツ中継への思いがうかがえる内容となっている。撮影は森介先輩が担当したという。
杉野アナは、1990年1月生まれ、東京都出身。聖心女子大学 文学部 歴史社会学科国際交流専攻卒業後の2012年4月、日本テレビに入社。バラエティー番組『世界まる見え！テレビ特捜部』、情報番組『シューイチ』、報道番組『NEWS ZERO』、『news every．サタデー』などを経て、『NNN ストレイトニュース』『3分クッキング』を担当。今月から『NNN ストレイトニュース』には出演していなかった。
23年3月にインスタを通じて結婚を発表。25年9月には、『キユーピー3分クッキング』内で妊娠を報告し、昨年12月30日に第1子出産を報告している。
【写真】美しい笑顔でスタジオに戻った杉野真実アナ 先輩ショットも
杉野アナは「産休・育休を経て、復職しました」と明かし、「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」と心境をつづった。支えてくれた家族や友人、職場の仲間への感謝を述べ、「緊張を喜びに変えて働きたい」と意気込みを示している。
また、今後の出演予定として、5月21日から開催される第105回関東学生陸上競技対抗選手権大会で実況を務めることも発表した。陸上競技の大舞台での実況担当となる。
杉野アナは、1990年1月生まれ、東京都出身。聖心女子大学 文学部 歴史社会学科国際交流専攻卒業後の2012年4月、日本テレビに入社。バラエティー番組『世界まる見え！テレビ特捜部』、情報番組『シューイチ』、報道番組『NEWS ZERO』、『news every．サタデー』などを経て、『NNN ストレイトニュース』『3分クッキング』を担当。今月から『NNN ストレイトニュース』には出演していなかった。
23年3月にインスタを通じて結婚を発表。25年9月には、『キユーピー3分クッキング』内で妊娠を報告し、昨年12月30日に第1子出産を報告している。