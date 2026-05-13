女優の永作博美（55）が12日、自身のインスタグラムを更新。仕事後の「幸せなひと時」を披露した。

「今日は早く終わった…コレは…嬉しいやつだ…嬉し過ぎる」と喜び。「ぼちぼち…仕事終わりの方々が集まる中…一足先に入店 運良く素敵な1人席をget」と1人で店に入ったことを明かした。

「皆様もよく知るお店で、、幸せなひと時。。なのです」と記し、窓際の席でビールに置かれたジョッキのビールの写真をアップした。

「今夜10°#時スシ 第6話 さあ、大変だ！? 人生にはどんだけの試練が織り込まれてるんじゃー。え？」と記し、TBSの主演ドラマ「時すでにおスシ!?」を告知。「#涙の正体 （音楽）が流れてきた笑。笑笑。。」と添えた。

この投稿に、ファンからは「こんな幸せなひとときをお裾分けしてもらって最高です」「皆様も良く知るお店 会えたなら嬉しいな」「素敵です」「うわー、普通に1人でお店に軽く一杯やるのね！」「最高ですね」「至福の一杯 大事です！」「私も同じ世代なので、しっくりきちゃいます」「仕事の後の一杯、至福の時間ですね」「最強に旨いヤツですね」などのコメントが寄せられている。