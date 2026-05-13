ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。熊よけスプレーの捨て方をレクチャーした。

「【今日のごみトリビア】これから新しい熊よけスプレーを買う方が多いと思いますが、使用期限が切れた熊よけスプレーは中身が入ったまま廃棄するとカプサイシンによって、作業所で事故が起こることがあります。中身を出す時は水に浸けて噴射するといいらしいです」とつづった。

環境省は12日までに、2025年度の全国のクマ出没件数と捕獲数の速報値を公表した。出没は5万776件で、これまでの過去最多だった23年度の2万4348件の2倍超となった。捕獲数も最多の1万4720頭に上った。出没件数は非公表の北海道と生息していないとされる九州・沖縄は集計の対象外。

3月の出没は307件とここ5年間では最も多く、冬眠明けのクマによる被害も既に相次ぐ。26年度に入ってからは、4月に岩手県紫波町でクマに襲われた女性の遺体が発見され、5月には岩手県八幡平市と山形県酒田市でクマ被害の可能性のある遺体が見つかった。

25年度の出没件数を都道府県別で見ると、最も多いのは秋田の1万3592件。次が岩手9739件で、宮城3559件、新潟3528件、青森3334件、山形3125件と続いた。

捕獲数は秋田2690頭、北海道2139頭が多く、青森、岩手、山形、福島も1000頭を超えた。北海道と東北で全体の7割超を占めた。4月に公表した25年度の人的被害は238人で、うち死亡は13人。いずれも最多だった23年度を大きく上回った。