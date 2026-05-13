自宅の庭にクマが入り、物置が壊されてしまいました。夫は「こういう被害でも火災保険で何とかならないの？」と言うのですが、野生動物による損害まで補償されることはあるのでしょうか？ 保険の考え方を解説

火災保険は火事以外の被害も補償することがある

火災保険という名前を聞くと、火事のときだけ使う保険だと思う人も多いでしょう。しかし実際には、契約内容によって、火災以外のさまざまな損害も補償されることがあります。

たとえば、落雷で家電が壊れた場合や、台風で屋根が壊れた場合、大雪でカーポートが破損した場合などです。また、車が塀にぶつかったような「外部からの物体の衝突」が補償される契約もあります。さらに、予想できない急な事故による破損を補償する「破損・汚損」の補償が付いている場合もあります。

つまり、火災保険は火事だけに備える保険ではなく、住まいに起こる事故に備える保険として使える場合があります。そのため、クマが庭に入って物置を壊した場合でも、最初から「火災ではないから対象外」と決めつける必要はありません。

ただし、補償範囲は契約ごとに異なります。火災や落雷などに限られる契約もあれば、日常の突発的な事故まで広く補償する契約もあります。まずは、加入している火災保険の内容を確認することが大切です。



クマによる物置の破損は契約内容によって補償される可能性がある

クマによって物置が壊された場合、火災保険で補償されるかどうかは、主に二つの点で判断されます。

一つ目は、物置が保険の対象に含まれているかどうかです。二つ目は、クマによる破損が補償される事故として扱われるかどうかです。

物置は、住宅と同じ敷地内にある場合、建物の付属物や付属建物として扱われることがあります。その場合、建物の補償に含まれていれば、物置の修理費が保険金の対象になる可能性があります。

一方で、契約上、物置や車庫などが補償対象外とされている場合は、保険金が出ないこともあります。

次に、クマによる被害がどの補償に当てはまるかを確認します。たとえば、クマが物置の扉を壊したり、壁を破って中に入ったりした場合は、外から来たものによる急な損害と考えられることがあります。

契約に「外部からの物体の衝突」や「破損・汚損」などの補償があれば、補償対象として検討される可能性があります。ただし、動物による被害がすべて同じように補償されるわけではありません。

たとえば、ネズミが長い時間をかけて配線をかじった場合や、シロアリが柱を傷めた場合は、急な事故ではなく、時間をかけて進んだ損害と見られやすくなります。このようなケースでは、補償対象外になることがあります。

クマによる被害は、一度の侵入で大きな破損が起きることもあります。そのため、ネズミやシロアリのような慢性的な被害とは、判断の考え方が異なる場合があります。とはいえ、最終的には保険会社が契約内容や被害状況を見て判断します。



保険金を請求する前に写真・契約内容・修理見積もりを確認する

クマによる被害に気づいたら、まずは安全を確保しましょう。物置の近くにクマが残っている可能性もあるため、むやみに近づくのは危険です。必要に応じて、自治体や警察に連絡してください。

安全が確認できたら、壊れた物置の写真を撮っておきましょう。物置全体の写真だけでなく、壊れた扉や壁、屋根、爪あと、足跡、散乱した物なども撮影しておくと、被害の状況を説明しやすくなります。修理や片付けを急ぎたくなるかもしれませんが、証拠が残っていないと、保険会社が損害を確認しにくくなることがあります。

次に、保険証券や契約内容を確認します。見るべきポイントは、建物の補償に物置が含まれているか、破損・汚損の補償が付いているか、免責金額がいくらかです。免責金額とは、自己負担する金額のことです。たとえば、免責金額が5万円で修理費が4万円だった場合、保険金が出ない可能性があります。

また、物置の中に置いていた道具や家財が壊れた場合は、家財の補償があるかどうかも確認しましょう。建物だけを対象にした契約では、物置本体は補償されても、中にあった物までは補償されないことがあります。

修理業者に見積もりを依頼する場合は、被害の原因や修理内容が分かるように書いてもらうと安心です。

ただし、保険金が出ると決まる前に高額な修理契約を結ぶのは避けたほうがよいでしょう。先に保険会社や代理店へ連絡し、修理前に確認が必要かどうかを聞いておくことをおすすめします。



まとめ

クマが自宅の庭に入り、物置を壊した場合でも、火災保険で補償される可能性はあります。特に、物置が建物の補償対象に含まれており、外部からの衝突や急な破損として認められれば、修理費の一部または全部が保険金の対象になることがあります。

ただし、契約内容によって結果は変わります。物置が対象外だったり、破損・汚損の補償が付いていなかったり、免責金額を下回ったりすれば、保険金が出ないこともあります。また、物置の中の物が壊れた場合は、家財の補償に入っているかどうかも重要です。

大切なのは、自己判断であきらめないことです。被害に気づいたら、まず安全を確保し、写真を残し、契約内容を確認したうえで、早めに保険会社へ相談しましょう。

あわせて、自治体のクマ出没情報や侵入防止策も確認しておくと、再発防止につながります。保険で直せる部分を確認しながら、今後の安全対策も進めていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー