毎朝の満員電車がつらく、時差出勤を検討中。同僚から「オフピーク定期券の方が得」と言われましたが、「通常の定期券」と比べて条件や料金はどう違うのでしょうか？

オフピーク定期券でどれくらい安くなる？

オフピーク定期券は、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が提供している定期券の一種です。通常よりも安い価格で定期券を購入できます。また、オフピーク定期券は平日のピーク時間を避けて利用した場合に適用される点が特徴です。

JR東日本によると、通常の定期券とオフピーク定期券では、金額が表1のように変動します。

表1

区間 通常定期券 オフピーク定期券 東京～西船橋 ・1ヶ月／1万480円・3ヶ月／2万9860円・6ヶ月／5万4310円 ・1ヶ月／8900円・3ヶ月／2万5380円・6ヶ月／4万6160円 横浜～目黒 ・1ヶ月／1万5330円・3ヶ月／4万3690円・6ヶ月／6万6970円 ・1ヶ月／1万3030円・3ヶ月／3万7130円・6ヶ月／5万6920円 大久保～八王子 ・1ヶ月／1万8720円・3ヶ月／5万3350円・6ヶ月／9万2330円 ・1ヶ月／1万5910円・3ヶ月／4万5340円・6ヶ月／7万8480円 新橋～鎌倉 ・1ヶ月／2万5200円・3ヶ月／7万1820円・6ヶ月／13万350円 ・1ヶ月／2万1420円・3ヶ月／6万1040円・6ヶ月／11万790円

※筆者作成

区間に応じて定期券の金額は変わりますが、オフピーク定期券にすると約15％安くなることが分かります。そのため、通勤時間をずらすことができる場合は、オフピーク定期券を選ぶとよいでしょう。



ピーク時間はいつ？

オフピーク定期券でピーク時に駅を利用すると、定期券代とは別にIC普通運賃を支払わなければなりません。ピーク時間は駅によって異なるため、利用する駅のピーク時間は確認しておきましょう。

JR東日本によると、主要駅のピーク時間帯の例は以下の通りです。



・横浜駅：朝7時～8時30分

・立川駅：朝6時45分～8時15分

・新宿駅：朝7時30分～9時

・大宮駅：朝6時45分～8時15分

・船橋駅：朝6時55分～8時25分

・渋谷駅：朝7時20分～8時50分

ピーク時には、改札の入場口に「ピーク」と表記されるなど、分かるようになっています。ピークを避けたいときは、改札に「ピーク」の表記が出ていないことを確認しましょう。



オフピーク定期券の購入・切り替え方法

オフピーク定期券は、JR東日本のモバイルSuicaやJR東日本アプリ、駅の指定席券売機などで購入でき、Suicaなどの交通系ICカードに対応しています。

すでに通常の通勤定期券を持っている場合は、有効期限が切れてからオフピーク定期券を新たに購入する方法と、現在の定期券を払いもどして新たに購入する方法があります。

払いもどしには手数料220円がかかるため、タイミングによっては有効期限まで待つ方が出費をおさえられるでしょう。

なお、JR東日本では、オフピーク定期券の購入金額の10％分のJRE POINTが付与されるサービスも実施されています。切り替えを検討する場合は、JR東日本の公式サイトや駅の窓口で詳細を確認しておくと安心です。

勤務先から通勤手当を受け取っている場合は、定期券の種類や金額の変更を会社へ報告するようにしましょう。



オフピーク定期券の方が約15％安くなる

通常の定期券と比較して、オフピーク定期券は約15％安く購入できる定期券です。ただし、定期券として使用できるのはピーク時間を避けた時間帯に限られます。

ピーク時にオフピーク定期券を使用して入場すると、IC普通運賃が交通カードから差し引かれます。会社までの通勤時間も考慮しつつ、問題ないのであればオフピーク定期券にするのもよいでしょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 1カ月の通勤定期運賃

東日本旅客鉄道株式会社 3カ月の通勤定期運賃

東日本旅客鉄道株式会社 6カ月の通勤定期運賃

東日本旅客鉄道株式会社 オフピーク定期券発売中！

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー