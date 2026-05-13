高市首相や関係閣僚が来日中のベッセント米財務長官と相次ぎ会談したのは、１４日の米中首脳会談を前に日米の結束を示すためだ。

冷え込む日中関係や台湾政策を巡り、トランプ米大統領が中国の一方的主張に同調しないよう、側近のベッセント氏を通じてクギを刺す思惑もある。（政治部 岡部雄二郎）

首相は１２日、ベッセント氏と首相官邸で会談し、中国による経済的威圧を念頭に日米のサプライチェーン（供給網）協力の重要性を改めて訴えた。会談後、記者団の取材に応じた同氏は、トランプ氏訪中についても議論したと明らかにした上で、「日米関係は非常に強固だ」と語った。片山財務相や赤沢経済産業相、茂木外相もベッセント氏とそれぞれ個別に会談した。

米中交渉で中心的役割を果たす同氏は、１３日に中国側との最後の協議を控える中で来日した。ヘッジファンド出身で、過去に円相場で巨額の利益を上げた日本通でもある。日本政府関係者は「彼に伝えたことはトランプ氏の耳にも必ず入る」と来日の意義を強調する。

２０１７年以来となるトランプ氏訪中に日本側が神経をとがらせるのは、日中関係の悪化が続くタイミングだからだ。

台湾有事を巡る昨年１１月の首相の国会答弁に反発した中国の習近平（シージンピン）国家主席は、同２４日にトランプ氏と電話会談し、対日批判を展開。トランプ氏は翌２５日に首相に電話し、事態の悪化は望ましくないとの認識を伝えた経緯がある。

今回は、米中会談に先立つ形で認識を擦り合わせ、「日米の分断は出来ないと中国に分からせる」（外務省関係者）狙いがあった。米側も、同盟国・日本の不安を払拭（ふっしょく）しておきたい考えがあったとみられる。

もっとも、トランプ氏本人の出方は読み切れない。１１月の中間選挙に向けて経済的利益と対中融和を優先し、台湾への武器売却停止などの譲歩をしかねないとの懸念がくすぶる。台湾政策で米側が後退したとの印象が広がれば、台湾への関与を続ける日本の孤立を狙う中国を利することになりかねない。

日本側は米中首脳会談後、会談内容の即時共有を米側に要請し、今後の対中外交に反映させる方針だ。