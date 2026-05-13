ミッフィー×ユニクロ「UT」コラボに新作！ ボリス＆バーバラをデザインしたTシャツが登場
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」とミッフィーによるコラボコレクションの新作が、全国の「ユニクロ」店舗および「オンラインストア」で販売中だ。
【写真】ブルー&白の爽やかなカラーもステキ！ ミッフィーの新コレクション一覧
■春コーデの主役に
今回発売されたのは、優しいパステルカラーをベースに、お花のドレスを身にまとったミッフィーや仲間たちをデザインした、春の訪れがテーマの新コレクション。
ラインナップは、ミッフィーと友達のボリス、バーバラがフロッキープリントで表現されたリンガーTシャツが仲間入り。
また、1人で初めて友だちの家に泊まりに行くミッフィーを、お母さんがバス停まで送っていくストーリーを描いた1枚も登場した。
そのほか、本コレクションではマルチボーダーにミッフィーやミッフィーの友達を刺しゅうしたTシャツなども展開中。春コーデの主役にぴったりなアイテムがそろっている。
【写真】ブルー&白の爽やかなカラーもステキ！ ミッフィーの新コレクション一覧
■春コーデの主役に
今回発売されたのは、優しいパステルカラーをベースに、お花のドレスを身にまとったミッフィーや仲間たちをデザインした、春の訪れがテーマの新コレクション。
ラインナップは、ミッフィーと友達のボリス、バーバラがフロッキープリントで表現されたリンガーTシャツが仲間入り。
また、1人で初めて友だちの家に泊まりに行くミッフィーを、お母さんがバス停まで送っていくストーリーを描いた1枚も登場した。
そのほか、本コレクションではマルチボーダーにミッフィーやミッフィーの友達を刺しゅうしたTシャツなども展開中。春コーデの主役にぴったりなアイテムがそろっている。