人気レースクイーンの有栖未桜（32）が13日までに自身のインスタグラムを更新。プンプン“お仕置きしちゃうゾ”ショットを公開した。

「怒られたい人……？？？」とつづり、ミニスカ夏コスで、プンプン“お仕置きしちゃうゾ”ポーズをしている写真をアップ。

ハッシュタグで「フレッシュエンジェルズ」「レースアンバサダー」「レースクイーン」「スーパー耐久」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いすぎ」「めちゃくちゃ叱って！！」「プク顔反則」「キツめに怒られたいです」「可愛い」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。

26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動。千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。

趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。