東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7240　高値0.7252　安値0.7209

0.7301　ハイブレイク
0.7277　抵抗2
0.7258　抵抗1
0.7234　ピボット
0.7215　支持1
0.7191　支持2
0.7172　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5952　高値0.5969　安値0.5934

0.6004　ハイブレイク
0.5987　抵抗2
0.5969　抵抗1
0.5952　ピボット
0.5934　支持1
0.5917　支持2
0.5899　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3696　高値1.3725　安値1.3672

1.3776　ハイブレイク
1.3751　抵抗2
1.3723　抵抗1
1.3698　ピボット
1.3670　支持1
1.3645　支持2
1.3617　ローブレイク