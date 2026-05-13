東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7240 高値0.7252 安値0.7209
0.7301 ハイブレイク
0.7277 抵抗2
0.7258 抵抗1
0.7234 ピボット
0.7215 支持1
0.7191 支持2
0.7172 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5952 高値0.5969 安値0.5934
0.6004 ハイブレイク
0.5987 抵抗2
0.5969 抵抗1
0.5952 ピボット
0.5934 支持1
0.5917 支持2
0.5899 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3696 高値1.3725 安値1.3672
1.3776 ハイブレイク
1.3751 抵抗2
1.3723 抵抗1
1.3698 ピボット
1.3670 支持1
1.3645 支持2
1.3617 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7240 高値0.7252 安値0.7209
0.7301 ハイブレイク
0.7277 抵抗2
0.7258 抵抗1
0.7234 ピボット
0.7215 支持1
0.7191 支持2
0.7172 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5952 高値0.5969 安値0.5934
0.6004 ハイブレイク
0.5987 抵抗2
0.5969 抵抗1
0.5952 ピボット
0.5934 支持1
0.5917 支持2
0.5899 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3696 高値1.3725 安値1.3672
1.3776 ハイブレイク
1.3751 抵抗2
1.3723 抵抗1
1.3698 ピボット
1.3670 支持1
1.3645 支持2
1.3617 ローブレイク