１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１０２．１８ドル（＋４．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８６．７ドル（－４２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８５１３．０セント（－３５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６５．００セント（＋４２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６７．２５セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１３．５０セント（＋１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
４０４．８５（＋５．５６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１０２．１８ドル（＋４．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８６．７ドル（－４２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８５１３．０セント（－３５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６５．００セント（＋４２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６７．２５セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１３．５０セント（＋１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
４０４．８５（＋５．５６）
出所：MINKABU PRESS