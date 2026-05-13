・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝１０２．１８ドル（＋４．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４６８６．７ドル（－４２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８５１３．０セント（－３５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６６５．００セント（＋４２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６７．２５セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２１３．５０セント（＋１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　４０４．８５（＋５．５６）

出所：MINKABU PRESS