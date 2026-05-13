１２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５６ドル高 半導体株売られナスダック反落 １２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５６ドル高 半導体株売られナスダック反落

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１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５６．０９ドル高の４万９７６０．５６ドルと３日続伸した。４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比で３．８％上昇し、市場予想を上回った。利下げ観測が大きく後退する格好となったが、ディフェンシブ関連株が買われＮＹダウを押し上げた。半導体株は売りが優勢となった。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やコカ・コーラ＜KO＞、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞が堅調推移。ベンチャー・グローバル＜VG＞と３Ｄシステムズ＜DDD＞が大幅高となった。半面、セールスフォース＜CRM＞が売られ、ヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は１８５．９３ポイント安の２万６０８８．２０と３日ぶり反落。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が値を下げ、ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞やズームインフォ・テクノロジーズ＜GTM＞、ウェブトゥーン・エンターテインメント＜WBTN＞が下値を探った。半面、アップル＜AAPL＞やエヌビディア＜NVDA＞がしっかり。ウェンディーズ＜WEN＞が株価水準を大きく切り上げた。



出所：MINKABU PRESS