女子バレー日本代表キックオフ記者会見

2026年度バレーボール女子日本代表チームのキックオフ記者会見が11日、都内で開催された。4月15日に発表された登録メンバーのうち、14人が初選出。高校生4人、大学生3人が入るなど、10代の選手は8人に及ぶ。そのうちの2人、現役筑波大生の馬場柚希（1年）と大森咲愛（2年）に話を聞いた。

会見後のぶら下がり取材。待機中の馬場、隣にいた東京女子体育大4年の佐藤彩夏のもとに、司会を務めた元日本代表の大林素子さんが近寄った。2人の間に挟まり記念撮影。緊張を解きほぐそうという大先輩の心意気に、2人の表情が緩んだ。1988年のソウルから3大会連続で五輪出場を果たしたレジェンドだが、2008年生まれの馬場が現役時代を知る由もない。

代表初選出の18歳に、幼い頃に憧れた代表選手を聞くと、2012年ロンドン五輪銅メダリストの木村沙織さんや新鍋理沙さんの名を挙げた。木村さんが会場に来ていることを教えると「え、ガチっすか?!」と興奮。「え、やば……」と目を輝かせる様子は初々しい大学1年生そのものだった。

身長180センチのミドルブロッカー。アピールポイントはサーブとブロック、レシーブだ。目指すはオールラウンダー。今回共に日の丸を背負う大学の先輩・佐藤淑乃のように、強気なスパイクやサーブで流れを変えられる選手になりたいと願う。

高校時代は腰椎分離症や腹筋の肉離れなど、怪我に悩まされた。体作りの根幹となる食生活など「バレー以外のところでたくさん学んでいきたい」。代表活動の中で、憧れの先輩たちから出来る限り知識を吸収しようと意気込んだ。

大森は苦笑いで本音「授業日数が…」

そんな馬場にとって頼もしい存在が、同じ金蘭会高出身の先輩たちだ。「安心感もありますし、関西弁を聞くと安心します」。特に1学年上の大森は大学でも一緒にプレーする仲。大森にとっては高校の同級生で、現在は東レアローズ滋賀に所属する花岡千聡もいる。「また同じところでバレーができるのがすごく嬉しかったです」。19歳の大森は再会を喜んだ。

4月27日から始まった合宿。大森は「初日はテレビで見ていた選手が近くにいて、実感が湧いてなかったというか、なんかすごいところに来たんだな、と実感し始めた感じでした」と振り返る。一番緊張したのは小さい頃から憧れていた主将の石川真佑と話した時。「冷静、キャプテン、すごい、というイメージだったけど、喋ってみたらすごく優しいなと思いました」。練習後にはアドバイスももらった。

週の前半は代表活動、後半は大学と行ったり来たりの生活。まだ一緒に練習できていないメンバーもいる。「単位を取らないといけないから、授業日数が足りてなかったりして大変です」と苦笑いで本音も漏らした。

アピールポイントは「スピード感のある助走とスパイクのキレ」。バックアタックなどにも入って「勢いのあるプレーをしたいです」と力を込めた。

さらに年下の高校生4人もメンバー入り。すでに合宿から離れており、今回の会見には不参加だった。「すごくフレッシュで、自分たちにはないものもたくさん持っていた。ポテンシャルがすごく高い子たちと一緒にできたので、いい刺激になりました」。若手が切磋琢磨して成長することは、中堅やベテラン勢にも好影響を与えるに違いない。

フェルハト・アクバシュ監督は「私が信じているのは、若い選手に機会を与えるのは非常に重要だということ。もちろん勇気のいる決断。高校生や大学生の大会を見て、たくさんの可能性を目の当たりにした。未来を担っていく一部になると思っている」と期待を込めた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）