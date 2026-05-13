ドナルド・トランプ米政権が課した10％のいわゆる「グローバル関税」が無効だと判断した米連邦国際通商裁判所（CIT）の判決について、上級審が12日（現地時間）、その判決の効力を暫定的に停止した。これは、該当関税を違法と判断した下級審判決の効力を一時停止する措置だ。

ロイター通信によると、米連邦巡回控訴裁判所はこの日、通商法122条に基づきトランプ政権が世界各国を対象に課した10％の一律関税について、違法と判断したCIT判決の効力を暫定的に停止した。

CITは今月7日、通商法122条は米国の貿易赤字解消のために設計されたものではないとして、同条項を根拠としたトランプ政権の10％グローバル関税を違法と判断した。トランプ政権は翌日に控訴した。

トランプ政権は、米連邦最高裁が今年2月、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく相互関税の賦課を違法と判断した後、「代替関税」導入の一環として、まず通商法122条を根拠に10％のグローバル関税を課した。この関税は7月下旬までの150日間しか維持できないため、トランプ政権は最終的に通商法301条調査を経て新たな関税を導入し、相互関税の空白を埋める計画だ。

一方、今年2月の最高裁判決で無効となった相互関税に関連し、トランプ政権はこれまでに355億ドル（約5兆6000億円）に達する関税還付金を輸入業者に支払うことを決定したことが分かった。

ブルームバーグ通信によると、11日時点で相互関税の還付申請は約12万6000件受理され、このうち約8万7000件の審査が完了し、還付金の支給が決定された。トランプ政権は、輸入業者がすでに納付した関税にこれまでの利息を加えた355億ドル以上を支払わなければならない。

英紙テレグラフの試算によると、トランプ政権が還付しなければならない相互関税の総額は1660億ドルに達する。今後の裁判で、この日効力が停止されたグローバル関税が最終的に違法と判断された場合、還付額は2260億ドルまで増える可能性も排除できない。