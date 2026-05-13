米国が2月28日にイランとの戦争を始めてから総額290億ドル（約4兆5706億円）の費用を支出したと推定された。

ロイター通信などによると。米国防総省のハースト会計監察官は12日、下院歳出委員会国防小委の予算公聴会でこのように明らかにした。

ハースト監査官は先月29日に下院軍事委員会に出席し、イラン戦争に250億ドルが支出されたと明らかにしていたが、2週間で40億ドル増えたことになる。

ハースト監査官は「統合参謀本部と会計監査チームが持続して試算値を検討した結果、現在（戦争費用推定値が）290億ドル近いとみている」と話した。

彼は「装備修理と交換にかかる費用の増加と兵力維持など全般的な運営費用が追加されたため」と説明した。

これに対して歳出委員会の民主党幹事であるロサ・デラウロ議員は「結局答えなければならない質問は『われわれは何を成し遂げ、その見返りは何だったのか』ということ」と指摘した。

同党のベティ・マッカラム議員は、議会がヘグセス国防長官に「イラン戦争終息に向けた法案を通過させる場合、米軍が中東兵力を削減する計画があるか」を尋ねた。

これに対しヘグセス長官は「必要ならば軍事行動を拡大したり兵力を後退する計画、資産を再配備する計画もある」と答えた。ただ今後の計画に対しては公開的に明らかにしないと話した。

彼は弾薬備蓄量が危険なほど枯渇したという懸念に対しては「弾薬問題は愚かで不必要に誇張された。われわれは自分たちが持っているものを正確に知っており、必要なだけ十分に保有している」と一蹴した。