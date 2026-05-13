フィットネスプロデューサー・AYA「臨月に入りました」夫とふっくらお腹の写真公開「あとは。カウントダウン…」
フィットネスプロデューサーのAYA（41）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「臨月に入りました」と報告し、夫ともにふっくらしたお腹の写真を公開した。
【写真】「あとは。カウントダウン…」臨月を報告し、夫とふっくらお腹のショットを公開したAYA
AYAは「臨月に入りました」と報告。「夫婦2人きりの生活も残すところあと数日間。『君』を迎え入れる準備は心身共に整った」とつづった。
続けて「あとは。カウントダウン…」と子どもを待ち望んでいる様子を見せていた。
AYAは2024年7月7日、自身のインスタグラムを通じて「トレーニングを通しお互いの理解を深めていく中で、トレーニングパートナーだった彼が人生のパートナーとなりました」と結婚を発表。2026年1月16日に第1子妊娠を報告した。
【写真】「あとは。カウントダウン…」臨月を報告し、夫とふっくらお腹のショットを公開したAYA
AYAは「臨月に入りました」と報告。「夫婦2人きりの生活も残すところあと数日間。『君』を迎え入れる準備は心身共に整った」とつづった。
続けて「あとは。カウントダウン…」と子どもを待ち望んでいる様子を見せていた。
AYAは2024年7月7日、自身のインスタグラムを通じて「トレーニングを通しお互いの理解を深めていく中で、トレーニングパートナーだった彼が人生のパートナーとなりました」と結婚を発表。2026年1月16日に第1子妊娠を報告した。