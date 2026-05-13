「もうふざけてるやろw」“全裸ピラミッド”で炎上中の坂井秀人氏、誤爆投稿？ を謝罪「気狂いの領域」
“全裸ピラミッド”動画がSNS上で拡散され、注目を集めている「会社複数オーナー」の坂井秀人氏は5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。誤爆投稿？ について謝罪するも、ツッコミが相次いで寄せられています。
【投稿】“全裸ピラミッド”で炎上中の坂井秀人氏、誤爆投稿？ を謝罪
X上では「もうふざけてるやろw」「ここまでネタに走りすぎたら冷める」「どっちにしてもヤバいやつで草」「あえてキモいポストしたり炎上するようなポストして注目浴びせような事してるわけね」「もうね、気狂いの領域だと思うよ」「メンタルが本当に崩壊してないか心配になる」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】“全裸ピラミッド”で炎上中の坂井秀人氏、誤爆投稿？ を謝罪
「ここまでネタに走りすぎたら冷める」坂井氏は「先程の投稿はアカウントを間違えました 大変失礼しました」と投稿。記事執筆時点の12日現在、該当投稿は削除されていますが、何か不適切な内容が含まれていたのでしょうか。しかし、坂井氏の投稿は“誤爆”とすら捉えられなかったようで……。
「設定を忘れて雑になってしまっていました」12日の投稿では「今日はなか卯でご飯を食べた」と、うな重を食べたことを報告した坂井氏。しかし、その後の投稿で「【お知らせ】本日12:44のなか卯の投稿で食券に『クレジット』の表記があった件について 現在、家を追い出されてクレカを持っていないという設定を忘れて雑になってしまっていました 本当に申し訳ありませんでした」と、訂正しています。一体、どこまでが真実で、どこまでが「設定」なのでしょうか。
(文:堀井 ユウ)