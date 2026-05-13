広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（１８）が、直面しているプロの「壁」を乗り越える決意を語った。ファームリーグでは１９試合に出場し、打率・１５０（１２日時点）。春季キャンプでの猛アピールから一転、シーズン開幕後はプロの厳しさを痛感している。「今は課題しか見つからない」と苦悩をにじませながらも、その視線はしっかりと前を向いている。

プロの厳しさが牙をむく。西川は日々、課題と真正面から向き合う日々を過ごす。「今は壁にぶち当たっている感じ。練習量とか、肌で覚えるために人一倍バットを振ることを続けています」。泥にまみれながら己を磨き上げている。

ファームリーグが開幕し約２カ月。１２日現在、１９試合に出場し、４０打数６安打、打率・１５０、打点０の数字が苦難を物語る。課題は速い直球をいかにして捉えるか。現状、変化球に意識を置き過ぎれば、直球に振り遅れる。マシン打撃など徹底的にバットを振り込むことで技術向上を図り、対応力を磨いている。

「キャンプの時は、うまくいき過ぎた」

２月、高卒新人ながら沖縄キャンプに帯同し、攻守で強い印象を残した。巧みなバットコントロール、守備では軽快なグラブさばきが光った。しかし、シーズン開幕後はプロの厳しさを痛感し「今は課題しか見つからない」と口を結ぶ。

練習に打ち込む日々。精神的な支えとなっているのが、自身と同じ高卒からプロに飛び込み、カープを背負ってきた会沢と堂林の存在だ。

２人からのアドバイスで心に響いたのは、情報過多な現代ならではの助言。「ユーチューブなどの動画にとらわれすぎないこと。見過ぎると分からなくなる。自分でやってみたり、聞いてみたりすることが大事」。加えて、「打てない時こそやめない。継続してやり続けるのも大切」と説かれた。自分の信じた道を真っすぐ歩むと決めた。

練習に取り組む姿勢にも刺激を受けている。「堂林さんは特に、若い選手よりも準備運動から全く違う。あの姿を見て、これぐらいしないと活躍できないんだなと痛感しました」

今季、会沢は２０年目、堂林は１７年目。厳しいプロの世界で長く戦い続けてきた大先輩の言葉と背中は、何にも代えがたい教科書となっている。

１軍に昇格するためは、２軍で確かな土台を築き、結果を出し続けなければならない。モチベーションは高い。「（春季キャンプでは）１軍で素晴らしい景色を見せてもらいました。あの舞台に戻れるように頑張っていきたい」。壁を一つ一つ乗り越えた先に、マツダスタジアムの打席が待っている。

◇西川篤夢（にしかわ・あつむ）２００７年１２月２８日生まれ、三重県伊賀市出身。内野手。１８４センチ、７７キロ。右投げ左打ち。小学３年から野球を始める。神村学園伊賀では、１年夏から試合に出場。同年秋から遊撃手のレギュラーとなり、３年時には主将を務める。高い運動能力を誇る大型内野手ととして２５年度ドラフト６位で広島に入団。背番号５４。