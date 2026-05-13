「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）

なじみ深い地で辛酸をなめた。広島先発の床田寛樹投手が中部学院大時代に多くの登板をこなした長良川球場で先発するも６回２／３を８安打３失点。チームは痛恨のサヨナラ負けで、自身の２勝目もならず、「粘れなかったですね。悔しい結果になったなと思います」と肩を落とした。

二回に大城に先制ソロを浴び、２−１の四回には適時打を食らって同点に追いつかれた。その後、チームは再度勝ち越しに成功。左腕は六回を三者凡退に封じ、首脳陣は七回も続投させた。しかし、１死から佐々木に二塁打を打たれ、２死後、ここまで２安打を放っていた平山を迎えたところで新井監督は継投を決断。結果的に２番手・高が同点適時打を浴びて床田の勝利投手の権利は消えた。

この場面について、指揮官は「（平山は床田に）それまでの打席で合っていた。２本の安打もタイミングが合っていたので、あそこは迷わず」と継投に踏み切った理由を説明。その上で、「６回で（床田を）代えておくべきだった。自分のミスだと思う」と責任を背負った。

床田も「（イニング途中での降板が）嫌だったら二塁打を打たれるなっていうだけなので、あそこは仕方ない」と受け止め、唇をかみしめた。今季は開幕投手を務めながらも７登板で１勝止まり。苦境を抜け出すには、相手を寄せ付けない快投が求められる。