ミスを出さないスイングは「重心」がカギ！人気女子コーチが解説

飛距離が伸びない、打球が曲がる、ダフリ・トップ……。ミスの種類はさまざまでも体の使い方、動かし方の「１点」を直せば、すべてのミスをすぐに防ぐことができる。

そんなスピード上達を叶える、濱野流「１点集中スイング改造」で、ミスの出ない振り方を即マスターしよう！

〝重心安定〞が再現性の高いスイングを生む！

スティックを踏んで「重心位置」を感じる

重心位置とは、体のバランスが集中している箇所のこと。それを濱野は「体重が乗っている位置と混同しないでください」と指摘する。また、日常的に体のケアをしていないアマチュアは、感覚に頼って重心位置を探すのは難しいと注意をうながす。

正しい重心位置でスイングするためには 、アライメントスティックのような 棒状のものを使ってチェックするのがオススメ。地面に置いたスティックを両足ともツマ先とカカトのちょうど中間で踏みながら、足の裏に感じる感触が変わらないようにスイングする。前後左右にバランスが崩れると足の裏にかかる圧の変化がわかるので、重心位置をキープしながら振る感覚をつかむことができる。

足の裏で重心位置を覚える

足裏との接地面が点になる棒状のものを両足ともシューズの真ん中で踏むと、重心のズレがつかみやすい。感覚がつかめてきた人は木材など、足裏との接地面がより大きいものへアップデートしよう。

クラブヘッドはおヘソの下あたりに

重心位置を正すと、アドレス時に体幹が締まるのがわかる。クラブヘッドはこの締まった体幹の幅内、おヘソの下あたりの位置にセットする。

【バックスイング】重心位置はキープ

体重は右移動がバックスイングの最適解

重心位置は変えません！

重心位置はそのままで、体重だけを右足親指あたりまで移動させる。それ以上ヨコへ移動させるとスエーになってしまう。

体重だけを移動させる感覚を覚えよう

足裏で感じている重心位置の感触が変わらないように気をつけながら、体重だけを右サイドに移動させるのがバックスイングの正解。「重心位置はキープ、体重だけ右移動です」と濱野。トップで足裏がねじれるような感触があったら重心がズレた証拠だ。

そして上半身は、手を重心位置の真上に上げる〝 意識 〞がグッド。実際のスイングでは、体の捻転によって手はスティック上よりも後方へズレるが、これはあくまでクラブを振り上げた際の結果。最初から後方へズラさないように注意する。

〝イメージ〞と〝実際のスイング〞の誤差に注意

イメージ（写真左）→実際の動き（写真右）

手がスティックの真上にくるように振り上げる〝イメージ〞が正解。実際は下半身の捻転とクラブの重さで手元は後方へズレる誤差が出るが、イメージのほうを大事にしよう。

【ダウンスイング～インパクト】

遠心力に耐え重心をキープするコツは〝頭を動かさない〞

ダウンスイングからインパクトは重心位置がズレやすい注意ゾーン

ダウンスイングからインパクトは、ボールを強くヒットしようとするため、大きな遠心力が発生し、重心位置がズレやすくなる注意ゾーン。強振したクラブの反動で体が起き上がったり、それを防ごうと前へバランスを崩したりと、上半身の前傾角度が変わりやすく重心位置をキープするのが難しい。

「反動に耐えながら重心位置をキープするコツは頭を動かさないことです」（濱野）。頭が前後左右に動かないよう注意すると上半身の前傾角度が保たれ、ダウンスイングでも重心位置をキープできる。

【×】頭が上がる

頭が上がると上半身が起きて、重心位置はカカト方向へズレる。ボールとの距離が遠くなることでスライス、無理やりつかまえようとして手を伸ばせばヒッカケも出てしまう。

【×】頭が下がる

頭が下がると重心位置がツマ先方向へズレて前傾角度が深くなり、頭と地面との距離が近づいてしまう。インパクトで〝詰まり〞が生じてスムーズにスイングできない。

【フォロー～フィニッシュ】

体のパーツをスティック上に寄せて「美・フィニッシュ」を作る

パーツを同時に寄せるのがバランスを保つ秘けつ

フォローからフィニッシュでは、両足で踏んでいるスティック上に重心位置を キープしながら、体重を左足の上へと移動させていこう。このときは右足の体重を左足へと移動させていくのがポイント。「頭、お尻、手など全身のパーツを左足の上に集めます」と濱野。左足に集めるといっても、スティック上に重心位置があるのは 変わらない。そこに体のパーツを集めていく意識が、バランスのいいフィニッシュを作る秘けつだ。

左足に寄せるときは、すべて同じタイミングで寄せることが重要。最後まで徹底した重心管理が振り急ぎなどのミスを予防し、安定性と再現性を高めるスイングを作り出す。

フォローの出だしで耐える

振り抜いたクラブにつられて重心位置がブレやすいが、頭を動かさないで〝耐える〞意識をもとう。

「寄せる」が〇、「寄ってしまう」は×

同じタイミングで寄せましょう

インパクト後「頭、お尻、手」などをスティック上のラインに近づけていく。このとき「寄ってしまう」のではなく「寄せる」意識をもつのがスイングをコントロールするポイントになる。

最終回の１点集中は〝スイングの溜め〞です！

いかがでしたか？ このレッスンを参考に練習してみましょう。

濱野 希

●はまの・のぞみ／1994年生まれ。栃木県出身。容姿や指導力、人柄のよさから多くの生徒に慕われる人気コーチ。山梨県の「IKIGAI GOLF ACARDEMY」を中心に全国的にレッスンを行なう。現在、LPGAティーチングライセンスA級を取得中。

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝東松苑ゴルフ倶楽部