＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】15歳小兵、“142キロ差”の超巨漢を“妙技”で撃破

15歳の小兵力士が“圧倒的体格差”を制して224キロの巨漢力士を転がした。142キロ差を妙技で下した一番に「マンガみたい」「小さな巨人」とファンは驚きの声を上げた。

序ノ口二十枚目・琴芳野（佐渡ヶ嶽）と序ノ口二十一枚目・肥後ノ龍（木瀬）の一番。15歳の琴芳野は今場所序ノ口デビュー、身長163センチ、体重82キロとまだ小柄な新人力士だ。一方、肥後ノ龍は40歳のベテランで、身長172センチ、体重224.5キロの大きな体の持ち主。両者の年齢差は25歳、身長差は9センチ、体重差は142.5キロにもおよぶ“圧倒的体格差”のある対決となった。

立ち合い左に回り込みながら果敢に攻めた琴芳野。強烈なのど輪で大きな肥後ノ龍を突き起こし、休まず攻め続ける。押し込むも押し切れなかったものの最後は一転、反時計回りに動き華麗な肩透かしを決めて肥後ノ龍を転がした。重たい肥後ノ龍は前のめりに倒れ、腹部周辺には土がべっとりついていた。見事に体格差を制した琴芳野は2勝目。敗れた肥後ノ龍は1敗目を喫した。

小柄な力士が体重224キロの超巨漢を“技あり”の肩透かしで下した一番に、ABEMAの視聴者も「すごい」「マンガみたい」「よくやった」「上手くさばいた」「小さな巨人」と驚きの声を上げていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）