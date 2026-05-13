「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）

４本塁打で大勝した阪神が首位に浮上した。藤川球児監督の試合後の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−西勇は緩急も生かして彼らしい投球だった。

「そうですね。右打者のインサイドをえぐっていくっていうのは非常に素晴らしいですね」

−打線では若い力が。

「途中までは３安打ですからね。でも、最後にスカッとみんなが打って、神宮のファンの方も非常に楽しそうな歓声が聞こえてきた。選手たちもうれしいだろうし、ファンの方もすごく楽しかったであろうゲームになって良かったです」

−嶋村が待望の１号。

「待望というほど待ってないかもしれないですね。すごく早いんじゃないですかね。ここから努力を重ねて素晴らしい選手になっていってもらわなければ。どの選手もそうですけど、長い現役生活にしてもらうために。いい一本でしたね」

−打順を変えた。１番から５番は固めていた部分。迷いはなかったか。

「あまり選手頼みにはならないようにとは思っています。どんな選手が入ってもチームとして、機能する形をつくらないといけない。慌てても仕方ないですから。まずは西が投げて…とゲームをつくることが重要。やはり守りですよね」

−大山が復帰。

「すごいね。あそこまで飛んだら大丈夫じゃない？良かったです」