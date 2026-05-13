櫻坂46、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期OPテーマ収録両A面シングルの“夜桜盤”商品内容解禁！

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櫻坂46が、坂道グループ初となる両A面シングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』を6月10日に発売する。

シングルタイトルの1曲となっている「What’s “KAZOKU”?」は現在放送中のMBS/TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期OPテーマとなっており、通常のCD形態に加え今作はアニメ絵柄で構成されるCDパッケージ“夜桜盤”も発売となる。

そんな“夜桜盤”のジャケットパッケージや商品内容が発表された。『夜桜さんちの大作戦』の主人公である朝野太陽と、夜桜家の長男・夜桜凶一郎が心の内では信頼して背中を預けている絵がスタイリッシュな線画のデザインで描かれている。

また、特典映像として、第2期OPテーマのノンクレジットムービーに加え、4月の初回放送直前に放送された特別番組“TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前！さくら満開MISSION”が収録される。この番組は櫻坂46の松田里奈・森田ひかる・谷口愛季・的野美青の4人を中心にTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』を語る番組で、声優の川島零士・本渡楓・小西克幸も見どころのコメントを寄せたものである。見逃し配信期間を終えて渇望されていた中でパッケージに初収録となり、櫻坂46のファンもTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』も楽しめる作品だ。

4月にMUFGスタジアム(国立競技場)にて行われた『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』では14万人を動員し、夏の全国ツアーも控えており、更に勢いづいている櫻坂46。6月の両A面シングルが、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』とどのように化学反応を起こしていくのか、続報を待とう。

●リリース情報

櫻坂46 15th Single

『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』>

6月10日発売

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ

「What’s “KAZOKU”?」

配信リンクはこちら

https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU

CD予約はこちら

https://sakurazaka46.lnk.to/20260610_15thSingle_PKG

【初回仕様限定盤 TYPE-A（CD+Blu-ray）】

品番：SRCL-13750〜13751

価格：￥2,000（税込）

【初回仕様限定盤 TYPE-B（CD+Blu-ray）】

品番：SRCL-13752〜13753

価格：￥2,000（税込）

【初回仕様限定盤 TYPE-C（CD+Blu-ray）】

品番：SRCL-13754〜13755

価格：￥2,000（税込）

【初回仕様限定盤 TYPE-D（CD+Blu-ray）】

品番：SRCL-13756〜13757

価格：￥2,000（税込）

初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）

【通常盤 CD only】

品番：SRCL-13758

価格：￥1,200（税込）

【完全生産限定盤“夜桜盤”（CD+Blu-ray）】



品番：SRCL-13759〜13760

価格：￥2,000（税込）

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』描き下ろしジャケットデジパック仕様

応募特典シリアルナンバー封入

＜CD＞

1.What’s “KAZOKU”?

2.Lonesome rabbit

＜Blu-ray＞

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ ノンクレジットムービー

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前！さくら満開MISSION

●ライブ情報

14th Single BACKS LIVE!!

2026年5月12日(火)・13日(水) 千葉県・幕張イベントホール

※武元唯衣 卒業セレモニーは5月13日(水)に実施

SAKURAZAKA46 四期生LIVE

2026年6月2日(火)・3日(水) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026

2026年7月23日(木)・24日(金) 静岡県・エコパアリーナ

2026年7月28日(火)・29日(水) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

2026年8月8日(土)・9日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

2026年8月15日(土)・16日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2026年8月22日(土)・23日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年8月29日(土)・30日(日) 香川県・あなぶきアリーナ

6th YEAR ANNIVERSARY LIVE

2026年11月14日(土)・15日(日) 千葉県・ZOZOマリンスタジアム

SAKURAZAKA46 ASIA TOUR 2027

Coming soon…

＜櫻坂46・プロフィール＞

2015年、乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループ・欅坂46として結成。2020年10月より櫻坂46に改名して活動をスタート。

クリエイティブに向き合う姿勢やストイックなダンスパフォーマンス等の姿勢から多くのクリエイターから共感を呼び、共に作品や楽曲を体現している。作品を発表する度にSNSでのトレンドや各ランキングなどでも1位を獲得し続けている。日本国内ではドーム・スタジアム規模の公演を行い、海外でのイベントにも多数出演、2023年にはアジアで活躍中のアーティストが集結する祭典「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES」に出演し、人気賞とベストミュージシャン賞の二部門にて受賞、日本人アーティストとして初の快挙となった。2025年は、東京ドーム・京セラドーム大阪5daysを含む、全国5都市を巡るツアーを敢行し、合計で26万人を動員した。そして2026年、女性グループとしては初となるMUFGスタジアム(国立競技場)にて単独公演を開催し、14万人を動員した。2027年はアジアツアーも開催予定。日本のみならず海外でも多くの評価を得ている、稀有なアイドルグループ。

©権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS

関連リンク

櫻坂46オフィシャルサイト

https://sakurazaka46.com/