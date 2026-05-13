機能的に正しい腕の動きではNGスイングになってしまう理由とは！？【最強不変のスイング法則/森守洋】

機能的に正しい腕の動きではNGスイングになってしまう理由

機能的には正しい腕の動きがスイングではＮＧ！

プロでも両手がケンカをすることはありますが、アマチュアの方に比べるとその確率ははるかに低い。理由は、「ゼロ振り子」があるからです。

「ゼロ振り子」は手首と前腕の動きから成りますが、ここでポイントになるのは前腕の動き。ダウンスイング以降で左右の前腕部がともに左に回ることです。

繰り返しになりますが、両手のケンカは左右の前腕がともに内側に回ることで起こります。左右とも外側に回ることはありませんから、この１パターンのみがケンカの原因です。

うまい人のスイングにはこの争いがありません。ダウンスイング時に限らず、右前腕が回外したら左前腕は回内、左前腕が回外なら右前腕は回内というように、常に内外の組み合わせを遵守しています。

ダウンスイングからインパクトでケンカが起こると、左前腕が右に回って回内します。すると左手の甲が前を向く。こうなるとクラブフェースは開きます。一方、右前腕は左に回内しフェースを閉じようとします。

右手が勝てばフェースは左、左手が勝てば右を向く。多くの人はフェースを真っすぐ動かそうとしますから、左手が勝ってフェースが開き、右に飛ぶことになるわけです。

つまるところ、これが「両手問題」の真相。機能的には自然な動きなのに、両手で振るスイングではそれが許されないということです。

【出典】『最強不変のスイング法則』著者：森守洋