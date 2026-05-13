出会えたら奇跡!? 超低確率の「オスの黒三毛」！ 知られざる猫柄の世界【猫柄図鑑】

黒三毛ってどんな毛色？

３色にくっきり分かれた毛色が特徴

三毛猫と呼ばれる毛色は、黒＋茶キジ＋白の「黒三毛」と、黒キジ＋茶キジ＋白の「キジ三毛」の２種類。黒三毛は黒い部分にキジ模様が入っていないため、３色のアイスクリームのように各色の境目がはっきりと分かれているのが特徴です。色柄のバリエーションはありませんが、同じ黒三毛でも３色の面積比率で大きく印象は異なります。

また、黒三毛もキジ三毛もほとんどがメスで、オスが誕生するのはごくまれ。出会ったことがある人は、とても強運といえそうです。

黒三毛DATA

レア度／★★☆☆☆（ただしオスの場合は激レア）

肉球の色／黒、ピンク×黒など

オス・メスの割合／1：5000 程度

毛色のバリエーション／なし

TOPIC

黒い毛や茶キジの毛が全体的に淡い色合いの三毛猫は、「パステル三毛」と呼ばれます。毛色の濃淡も猫が持つ遺伝子によって決まり、D 遺伝子は毛の色を濃く、d 遺伝子は毛の色を薄くします。遺伝型がdd 型のとき、薄くなります。

黒三毛が生まれやすい「毛色の組み合わせ例①」

【ミニ解説】

黒三毛の母猫、黒白ブチの父猫ともに、白い毛の比率が多いことがポイントとなります。子も母猫のように白い部分が多い黒三毛になる可能性が高まり、子がメスの場合、50％の確率で黒三毛となります。

黒三毛が生まれやすい「毛色の組み合わせ例②」

【ミニ解説】

組み合わせ例①と同じく、母猫は白い毛が多いことが前提となります。この組み合わせでは、子の遺伝子型は「aa 型」「Aa型」の２通りが考えられ、「aa 型」の場合は黒三毛、「Aa 型」の場合はキジ三毛の猫として生まれます。

黒三毛が生まれやすい「毛色の組み合わせ例③」

【ミニ解説】

黒白ブチの父猫は、白い毛が多い個体であることがポイント。この組み合わせでは、子の遺伝子型は「aa 型」「Aa 型」の２通りが考えられます。「aa 型」の場合は黒三毛、「Aa 型」の場合はキジ三毛の子が生まれます。

黒三毛が生まれやすい「毛色の組み合わせ例④」

【ミニ解説】

茶白ブチの父猫が、白い毛が多い個体の場合に黒三毛が生まれやすくなります。組み合わせ例③と同じく、子の遺伝子型は「aa 型」「Aa 型」の２通りが考えられ、「aa 型」の場合は黒三毛、「Aa 型」の場合はキジ三毛の子が生まれます。

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘