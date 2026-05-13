日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2863（+20.0　+0.70%）
ホンダ　1267（+11.5　+0.92%）
三菱ＵＦＪ　2910（+24　+0.83%）
みずほＦＧ　6974（+4　+0.06%）
三井住友ＦＧ　5808（+19　+0.33%）
東京海上　7200（+60　+0.84%）
ＮＴＴ　150（+0.6　+0.40%）
ＫＤＤＩ　2585（+55.5　+2.19%）
ソフトバンク　218（-1.3　-0.59%）
伊藤忠　2041（-5　-0.24%）
三菱商　5524（+24　+0.44%）
三井物　5882（+14　+0.24%）
武田　5176（+8　+0.15%）
第一三共　2725（-13　-0.47%）
信越化　7496（-24　-0.32%）
日立　4944（+76　+1.56%）
ソニーＧ　3493（+9　+0.26%）
三菱電　6356（-17　-0.27%）
ダイキン　25266（+1156　+4.79%）
三菱重　4328（+28　+0.65%）
村田製　6052（-26　-0.43%）
東エレク　51452（-708　-1.36%）
ＨＯＹＡ　27241（-44　-0.16%）
ＪＴ　6040（-18　-0.30%）
セブン＆アイ　1875（-4　-0.21%）
ファストリ　72456（+236　+0.33%）
リクルート　7550（-23　-0.30%）
任天堂　7149（-30　-0.42%）
ソフトバンクＧ　5841（-146　-2.44%）
キーエンス（普通株）　81468（+2208　+2.79%）