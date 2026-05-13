日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2863（+20.0 +0.70%）
ホンダ 1267（+11.5 +0.92%）
三菱ＵＦＪ 2910（+24 +0.83%）
みずほＦＧ 6974（+4 +0.06%）
三井住友ＦＧ 5808（+19 +0.33%）
東京海上 7200（+60 +0.84%）
ＮＴＴ 150（+0.6 +0.40%）
ＫＤＤＩ 2585（+55.5 +2.19%）
ソフトバンク 218（-1.3 -0.59%）
伊藤忠 2041（-5 -0.24%）
三菱商 5524（+24 +0.44%）
三井物 5882（+14 +0.24%）
武田 5176（+8 +0.15%）
第一三共 2725（-13 -0.47%）
信越化 7496（-24 -0.32%）
日立 4944（+76 +1.56%）
ソニーＧ 3493（+9 +0.26%）
三菱電 6356（-17 -0.27%）
ダイキン 25266（+1156 +4.79%）
三菱重 4328（+28 +0.65%）
村田製 6052（-26 -0.43%）
東エレク 51452（-708 -1.36%）
ＨＯＹＡ 27241（-44 -0.16%）
ＪＴ 6040（-18 -0.30%）
セブン＆アイ 1875（-4 -0.21%）
ファストリ 72456（+236 +0.33%）
リクルート 7550（-23 -0.30%）
任天堂 7149（-30 -0.42%）
ソフトバンクＧ 5841（-146 -2.44%）
キーエンス（普通株） 81468（+2208 +2.79%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2863（+20.0 +0.70%）
ホンダ 1267（+11.5 +0.92%）
三菱ＵＦＪ 2910（+24 +0.83%）
みずほＦＧ 6974（+4 +0.06%）
三井住友ＦＧ 5808（+19 +0.33%）
東京海上 7200（+60 +0.84%）
ＮＴＴ 150（+0.6 +0.40%）
ＫＤＤＩ 2585（+55.5 +2.19%）
ソフトバンク 218（-1.3 -0.59%）
伊藤忠 2041（-5 -0.24%）
三菱商 5524（+24 +0.44%）
三井物 5882（+14 +0.24%）
武田 5176（+8 +0.15%）
第一三共 2725（-13 -0.47%）
信越化 7496（-24 -0.32%）
日立 4944（+76 +1.56%）
ソニーＧ 3493（+9 +0.26%）
三菱電 6356（-17 -0.27%）
ダイキン 25266（+1156 +4.79%）
三菱重 4328（+28 +0.65%）
村田製 6052（-26 -0.43%）
東エレク 51452（-708 -1.36%）
ＨＯＹＡ 27241（-44 -0.16%）
ＪＴ 6040（-18 -0.30%）
セブン＆アイ 1875（-4 -0.21%）
ファストリ 72456（+236 +0.33%）
リクルート 7550（-23 -0.30%）
任天堂 7149（-30 -0.42%）
ソフトバンクＧ 5841（-146 -2.44%）
キーエンス（普通株） 81468（+2208 +2.79%）