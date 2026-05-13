東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.63 高値157.76 安値156.78
158.98 ハイブレイク
158.37 抵抗2
158.00 抵抗1
157.39 ピボット
157.02 支持1
156.41 支持2
156.04 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1739 高値1.1788 安値1.1722
1.1843 ハイブレイク
1.1816 抵抗2
1.1777 抵抗1
1.1750 ピボット
1.1711 支持1
1.1684 支持2
1.1645 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3540 高値1.3615 安値1.3500
1.3718 ハイブレイク
1.3667 抵抗2
1.3603 抵抗1
1.3552 ピボット
1.3488 支持1
1.3437 支持2
1.3373 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7806 高値0.7823 安値0.7775
0.7876 ハイブレイク
0.7849 抵抗2
0.7828 抵抗1
0.7801 ピボット
0.7780 支持1
0.7753 支持2
0.7732 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値157.63 高値157.76 安値156.78
158.98 ハイブレイク
158.37 抵抗2
158.00 抵抗1
157.39 ピボット
157.02 支持1
156.41 支持2
156.04 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1739 高値1.1788 安値1.1722
1.1843 ハイブレイク
1.1816 抵抗2
1.1777 抵抗1
1.1750 ピボット
1.1711 支持1
1.1684 支持2
1.1645 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3540 高値1.3615 安値1.3500
1.3718 ハイブレイク
1.3667 抵抗2
1.3603 抵抗1
1.3552 ピボット
1.3488 支持1
1.3437 支持2
1.3373 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7806 高値0.7823 安値0.7775
0.7876 ハイブレイク
0.7849 抵抗2
0.7828 抵抗1
0.7801 ピボット
0.7780 支持1
0.7753 支持2
0.7732 ローブレイク