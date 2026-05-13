東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.63　高値157.76　安値156.78

158.98　ハイブレイク
158.37　抵抗2
158.00　抵抗1
157.39　ピボット
157.02　支持1
156.41　支持2
156.04　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1739　高値1.1788　安値1.1722

1.1843　ハイブレイク
1.1816　抵抗2
1.1777　抵抗1
1.1750　ピボット
1.1711　支持1
1.1684　支持2
1.1645　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3540　高値1.3615　安値1.3500

1.3718　ハイブレイク
1.3667　抵抗2
1.3603　抵抗1
1.3552　ピボット
1.3488　支持1
1.3437　支持2
1.3373　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7806　高値0.7823　安値0.7775

0.7876　ハイブレイク
0.7849　抵抗2
0.7828　抵抗1
0.7801　ピボット
0.7780　支持1
0.7753　支持2
0.7732　ローブレイク