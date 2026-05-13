【ローソンストア100】ロールケーキ9切れが171円は衝撃！5月の「デカ盛りチャレンジ」お得すぎ。

ローソンストア100は、2026年5月13日から26日までの期間中、価格はそのままで量をボリュームアップした商品を週替わりで販売する「デカ盛りチャレンジ」を全店で開催します。

2週連続おトクに満腹！

毎回好評の「デカ盛りチャレンジ」企画。今回は、お弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどがお値段据え置きで増量したり、"デカ盛りサイズ"商品として販売します。

■【第1弾】5月13日から19日まで

第1弾は、特に満足感にこだわったラインアップです。

・ダブルロースカツカレー

ロースカツが従来品の2倍も乗った、圧倒的な食べ応えのカツカレーです。

価格は従来品と同じ538円。

・ばくだんおにぎり和風ツナマヨ

定番人気の「和風ツナマヨ」がばくだんサイズに！具もしっかり詰まった、重量感あふれる一品です。

価格は従来品と同じ157円。

・トリプルたまごサンド

王道のたまごサンドを1組増量し、計3組にした特別仕様です。誰かとシェアして食べるのはもちろん、たまごを存分に味わいたい人にもおすすめ。

価格は従来品と同じ289円。

■【第2弾】5月20日から26日まで

第2弾は最後までしっかり楽しめるデザートも登場。

・ばくだんおにぎり直火で炙った焼豚

がっつり系の「直火で炙った焼豚おにぎり」が、お値段そのままサイズアップしました。

価格は従来品と同じ162円。

・トリプルメンチカツサンド

食べ応えのある「メンチカツサンド」を1組増量したトリプル仕様に。おトクに満腹になれます。

価格は従来品と同じ298円。

・ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード

インパクト大のロングなビジュアルでありつつ、食べやすいよう9切れにカットしたロールケーキ。誰かとシェアして食べるのにも、ご褒美として独り占めするのにもぴったりなスイーツです。

価格は171円。

また、上記以外にも"デカ盛り"商品が多数登場します。その他の商品詳細については、公式サイトから確認できます。

いずれも数量限定・なくなり次第終了となります。また、ローソン・ナチュラルローソンは対象外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部