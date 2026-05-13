【ローソンストア100】ロールケーキ9切れが171円は衝撃！5月の「デカ盛りチャレンジ」お得すぎ。
ローソンストア100は、2026年5月13日から26日までの期間中、価格はそのままで量をボリュームアップした商品を週替わりで販売する「デカ盛りチャレンジ」を全店で開催します。
2週連続おトクに満腹！
毎回好評の「デカ盛りチャレンジ」企画。今回は、お弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどがお値段据え置きで増量したり、"デカ盛りサイズ"商品として販売します。
■【第1弾】5月13日から19日まで
第1弾は、特に満足感にこだわったラインアップです。
・ダブルロースカツカレー
ロースカツが従来品の2倍も乗った、圧倒的な食べ応えのカツカレーです。
価格は従来品と同じ538円。
・ばくだんおにぎり和風ツナマヨ
定番人気の「和風ツナマヨ」がばくだんサイズに！具もしっかり詰まった、重量感あふれる一品です。
価格は従来品と同じ157円。
・トリプルたまごサンド
王道のたまごサンドを1組増量し、計3組にした特別仕様です。誰かとシェアして食べるのはもちろん、たまごを存分に味わいたい人にもおすすめ。
価格は従来品と同じ289円。
■【第2弾】5月20日から26日まで
第2弾は最後までしっかり楽しめるデザートも登場。
・ばくだんおにぎり直火で炙った焼豚
がっつり系の「直火で炙った焼豚おにぎり」が、お値段そのままサイズアップしました。
価格は従来品と同じ162円。
・トリプルメンチカツサンド
食べ応えのある「メンチカツサンド」を1組増量したトリプル仕様に。おトクに満腹になれます。
価格は従来品と同じ298円。
・ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード
インパクト大のロングなビジュアルでありつつ、食べやすいよう9切れにカットしたロールケーキ。誰かとシェアして食べるのにも、ご褒美として独り占めするのにもぴったりなスイーツです。
価格は171円。
また、上記以外にも"デカ盛り"商品が多数登場します。その他の商品詳細については、公式サイトから確認できます。
いずれも数量限定・なくなり次第終了となります。また、ローソン・ナチュラルローソンは対象外です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部