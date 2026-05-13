１３日の主なマーケットイベント １３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１０：３０ 豪・四半期賃金指数

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・卸売物価指数

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，大林組<1802>，大和ハウス<1925>，サントリＢＦ<2587>，マツキヨココ<3088>，三越伊勢丹<3099>，東レ<3402>，レゾナックＨＤ<4004>，三菱ガス<4182>，三菱ケミＧ<4188>，武田<4502>，日本製鉄<5401>，三井金属<5706>，三井海洋<6269>，コクサイエレ<6525>，オムロン<6645>，めぶきＦＧ<7167>，日産自<7201>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，スクリン<7735>，大日印<7912>，アシックス<7936>，三井住友ＦＧ<8316>，ふくおかＦＧ<8354>，三井不<8801>，菱地所<8802>，住友不<8830>，ＮＸＨＤ<9147>，光通信<9435>，カプコン<9697>，ＳＢＧ<9984>ほか

※海外企業決算発表：シスコシステムズ，騰訊控股（テンセント），アリババ集団ほか



出所：MINKABU PRESS