リネットジャパングループ <3556> [東証Ｇ] が5月13日朝(08:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比92.0％増の4.8億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の13億円→17億円(前期は4.9億円)に30.8％上方修正し、増益率が2.6倍→3.4倍に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.0倍の12.2億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の3.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.2％→11.7％に急改善した。



株探ニュース