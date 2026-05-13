ドラッグストア北海道内大手「サッポロドラッグストアー」（札幌市）は１１日、市販薬を販売できる「登録販売者」対象のオンライン研修について、サツドラの２店舗で店長らが本人になりすまして受講していたとホームページで公表した。

研修は法令で義務付けられ、同社は「信頼を損なう重大な問題」と謝罪している。

同社によると、なりすまし受講は２０２３〜２５年度、札幌市東区の「北８条店」と、倶知安町の「ニセコひらふ店」で確認された。店長や社員５人が、登録販売者向けの研修動画を視聴したり修了テストを回答したりしていた。適切に受講できていなかった在職中の登録販売者は２１人に上る。

今年４月に札幌市保健所から事実確認があり、社内調査で判明した。

登録販売者制度は、解熱鎮痛剤やビタミン剤などの第２、３類医薬品をドラッグストアで販売・購入しやすくするため０９年に始まった。事業者は毎年度、１２時間以上の研修を登録販売者に受講させる義務がある。

同社のオンライン研修は勤務時間中に店舗で受講する決まりだった。この２店では、登録販売者が接客業務などで忙しく、店長や社員が個々のパスワードでログインして受講していた。