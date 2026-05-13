歌手・岡本真夜が11日、自身のインスタグラムを更新。都内で10日に開催した30周年コンサートを訪れた人気女優との2ショットを投稿し、思いをつづった。



【写真】亡くなった美穂さんがつないだ絆 悲しみを乗り越えて

1995年にデビューシングル「TOMORROW」が大ヒットした岡本。同日はデビュー日にあたり、ツアーのファイナルでもあった。10日には「おかげさまで、本日デビュー31周年を迎えることができました」とファンへの感謝をつづっている。



岡本は「昨日は中山忍さんがライブを見にきてくださいました 忍さんとは時々電話したり、ご飯をご一緒させていただいたりしてます。」と関係性を明かし、並んでほほ笑む姿をアップ。「美穂さんが繋いでくださったご縁。 微力ですが、何か力になれることがあれば、と思っています。」とつづる。2024年12月に急死した女優で歌手の中山美穂さん。1996年に発表された中山さんの「未来へのプレゼント」は作曲が岡本、作詞は中山さんの共作だった。



ファンからは2人の姿に突然この世を去った美穂さんに思いをはせる声も。「未来へのプレゼント、ただ泣きたくなるの、歌ってくれてありがとうございます」「自然と涙が溢れてきます…」「ミポリンが繋いだ縁ですね」「素敵な2ショット写真」「中山美穂さんの歌も涙止まりませんでした」といったコメントが寄せられた。



また、女優・音無美紀子もコンサートの様子をインスタグラムで報告。「数年間、歌えない時期があって、一時は歌うことを諦めようとして、ファンクラブも解散したと、 衝撃的なお話も。」と記し、ステージの様子などを伝えた。「お話の途中、私は泣きそうになったわ。どれだけ苦しまれたことでしょう。希望を再び取り戻すまで、どれだけ努力されたのでしょう。 2時間半のステージ、私達に勇気や希望をお裾分けしてくれました。 元気をもらいました。」と感動を伝えている。



岡本はファンクラブをあらためて開設した4月10日のインスタグラムで「2年前、もう歌えないと思い閉鎖してしまって、長年応援してくださってた皆さんには寂しい思いをさせてしまい申し訳なく思っています」と謝罪。「絶望の中で出会えたボイトレの先生、そしてマネージャーとプロデューサーチームの支えのおかげで、今は歌える楽しさを取り戻せました」と明かしている。



（よろず～ニュース編集部）