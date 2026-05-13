女優・浜辺美波(25)が11日、自身のインスタグラムを更新し、プライベート感たっぷりの旅行姿を公開した。



【写真】一緒に飲みたい！お猪口を持つ手までカワイイ浜辺美波

「あったかい季節になりましたね まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」とコメント。新幹線のホームのメガネ姿、旅館の和室で乾杯＆お猪口を口にする姿、カラオケでマイクを握る姿などの写真を掲載した。「写ルンです」とみられるレンズ付きフィルムを手にしているショットもあり、掲載した画像もフィルムで撮影したものとみられる。



「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました」とたっぷりリフレッシュした様子。撮影しているのは「親友」とみられ、表情は完全にリラックス。お酒のせいなのか、ほおが赤らんでいることも含め、しっかり“油断”している。



さらに「また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく!」と欲望モリモリ。「今度は何県に行こうかとたまに話します どこがおすすめでしょうかね」と前のめりだった。



フォロワーからは「五島か京都」「大阪おいでーっ」「新潟きてください」「札幌にも遊びにおいでー」と各地から“お誘い”が。かわい過ぎる飲み姿に「一緒に乾杯したい」「いっぱい飲んで楽しくね♥」「カンパーイ！ありがとう」とメロメロだった。



（よろず～ニュース編集部）