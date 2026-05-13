パルマ鈴木彩艶、強豪ローマ相手に見せた勇気ある戦い

イタリア1部パルマは5月10日に行われたセリエA第36節でローマと対戦して、2-3で打ち合いの末に敗れた。

1点差ゲームを落としたパルマだが、この試合に先発フル出場した日本代表GK鈴木彩艶が、好セーブで決定機を凌ぐ場面があった。

前半22分にオランダ代表FWドニエル・マレンに先制ゴールを許したパルマだが、後半の立ち上がりに同点に追い付く。そして後半32分にはMFマンデラ・ケイタのゴールで逆転した。しかし、後半アディショナルタイム4分に同点に追い付かれると、退場者が出て数的不利にも陥り、後半AT11分には再逆転を許すゴールを決められた。

GKにとっては厳しい結果になったが、1-1で迎えた後半28分には、不用意なボールロストからカウンターを受けたなかで、FWパウロ・ディバラのパスを受けたマレンのシュートを鈴木がセーブ。こぼれ球を詰められたが、MFニッコロ・ピジッリのゴールは大きく枠を外れていった。

オランダ代表のマレンには結果的に決勝ゴールとなるPKを含め、2ゴールを許してしまったが、鈴木のセーブがなければ、ここまで競った試合にもならなかったはずだ。SNSでは、「なんで止められるねん……反射神経やばすぎ」「残念そこはザイオン」「すごっ」「毎試合2本以上決定機阻止してない？」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）