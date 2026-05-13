ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は12日（日本時間13日）の地元シカゴでのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で出場する。 村上は現在15本塁打でア・リーグ3位。8日（同9日）のマリナーズ戦以来の本塁打が出るかが注目される。

3年連続100敗以上を喫してきたホワイトソックスだが、今季ここまで19勝21敗で同リーグ中地区・2位と健闘。リーグのサプライズチームの1つになっており、同地区のロイヤルズとの対戦にも多くのメディアが集まっている。

試合前の会見時にもベナブル監督にチームの躍進の要因、注目度の高まり、村上とのコミュニケーションなどについての質問が飛んだベナブル監督との一問一答は以下の通り。

――今日勝てば20勝目。昨年は20勝到達が6月5日だった。今季のチームを振り返って、最も成長したと感じる部分はどこか。

「このグループはすごく成長していると思うし、いろんな勝ち方を見つけられるようになっている。勝ち方は毎回違うけどね。ただ一つ言えるのは、打線の全員、投手陣全員、先発もリリーフも含めて、みんなから貢献が出ているということだ。試合の中では状況対応が求められる場面も多いけど、そこでしっかり実行できている。だから、いろんな形で勝てるようになっている。もちろん今の成績は素晴らしいことだけど、私たちには今日やるべき仕事がある。そこに集中している」

――どうやってその集中を維持しているのか。選手としては順位表をちらっと見てしまうこともあると思うが、“1日ずつ”という姿勢をどう保っているのか。

「もちろん全体は見るし、うちの地区はかなり混戦だからね。それは良いことだと思う。十分戦えるという感覚があるから。もちろん、一つ一つの試合が重要だ。ただ私たちはまだ勝率5割を少し下回っているし、それは望んでいる位置ではない。だから焦点はあくまで自分たち自身。どうやって実行し、今日勝つか。それだけだ」

――他人の考えまでは分からないと思うが、一般的に言って、ホワイトソックスが良いチームで良い野球をしていることに、人々はそろそろ驚くのをやめるべきだと思うか。

「もし驚いている人がいるなら、それは理解できる。でも同時に、私たちはかなり安定して戦えていると思っている。シーズン最初の2カードを除けば、自分たちのやるべきことへの取り組み方、選手たちが毎日持ち込むエネルギーや姿勢は本当に一貫している。そういう姿勢を毎日続けていれば、勝つチャンスはある。だから実際に私たちの試合を見ている人ほど、驚きは少なくなっていると思う」

――このチームについて聞こえてくる評価の一つに、「絶対に諦めない」「最後まで全力でプレーする」というものがある。それについてはどう思うか。

「その評価は正しいと思うし、それは私たちの強みの一つ。選手たちは9イニング最後まで戦い続けるし、それをチーム全員がやっている。全員が、自分たちがチームに影響を与えていることを理解している。環境づくりにも、エネルギーにも、全員が貢献している。そして全員に役割がある。だからその評価は正しいし、私たち自身も毎日感じていることだ」

――チームへの注目度が上がっていることについて。

「特にMooney（村上）が来てから、今年はかなり注目が増えたと思う。でも選手たちは、こういう状況に対応できるようにできている。球場に来ても、外部のことをあまり気にしていない。毎日自分たちがやるべきことに集中して、良いチームメートであり、エネルギーを持ってプレーすることに集中している。もちろん、良いプレーをすれば注目も増える。でも選手たちはきっとうまく対応していくと思う」

――選手たちが一緒にプレーすることを楽しんでいるのは大きいか。

「それは本当に大きな違いになる。お互いに責任を持たせ合い、毎日エネルギーを与え合い、しっかりコミュニケーションを取る助けになるからね。それが彼らのあらゆる行動に表れていると思う」

――村上とはどれくらい話すか。他の選手と違いはあるか。何気ない会話なのか、ポイントを絞った会話なのか。彼に対して特別に頻度が増えていることはあるか

「いや、他の選手たちと同じだ。特に毎日出場している選手たちについては、コミュニケーションの窓口を開いておくことが大事だ。何か必要なことがあれば、休みが必要なら、疲労回復が必要なら、いつでも自分のところへ来られると分かっていてほしい。だから彼についても、他の選手と同じように気を配り、コミュニケーションを取っている」（シカゴ・杉浦大介通信員）