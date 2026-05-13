柳楽優弥主演『RYUJI 竜二』妻役に川栄李奈 萩原利久＆BE:FIRST・JUNONが舎弟コンビに ティーザーポスター2点＆特報映像解禁
1983年公開の伝説的映画『竜二』が、43年の時を経て『RYUJI 竜二』として新たに映画化。主演は柳楽優弥、監督は水田伸生。10月30日より全国公開される。このたび、竜二を取り巻く主要キャストが発表された。
【動画】映画『RYUJI 竜二』特報映像
オリジナル版『竜二』は、主演・脚本を務めた金子正次の生き様と重なるようなリアリティで熱狂的支持を集め、日本映画史に残る“伝説”として語り継がれてきた作品。公開からわずか8日後に金子が亡くなったことでも知られている。
新たな『RYUJI 竜二』で柳楽が演じるのは、裏社会で生きながらも愛する者を守ろうとする主人公・竜二。監督を務める水田は、人間の弱さや再生を描いてきた名匠として知られ、本作でも単なるリメイクにとどまらない、新たな時代のリアリティを追求する。
新たに発表されたキャストは、竜二を愛する芯の強い女性・まり子役の川栄李奈。人生につまずいた時に出会った竜二に救われ、裏社会の人間と知りながらも愛し続ける女性だ。
そして、竜二を「兄貴」と慕い、その背中を追い続ける実直な舎弟・直役で、萩原利久が出演。お調子者でどこか危うさを漂わせながらも、竜二への強い憧れを抱く弟分だ。
さらに、もう一人の舎弟・ひろし役を、ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST のJUNONが演じる。2025年公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（2025年）で俳優デビューし、本作が映画出演2作目となる。持ち前の華やかさを感じさせながらも、静かでまっすぐな一面を持つひろし。竜二を心から尊敬し、裏社会で成り上がろうとする。
解禁されたティザーポスターは2種類。「俺たちは、ずっと一緒だ。」というコピーとともに、まり子が複雑な表情を浮かべるビジュアル、そして新宿・歌舞伎町を歩く竜二、直、ひろしの姿が切り取られている。
特報映像では、舎弟たちを家族のようにかわいがる竜二と、妻・まり子との間に新しい命が生まれる様子が描かれる。「俺、辞めるわ。ヤクザ。」と足を洗う決意をする竜二だったが、再び裏社会との関係に引き戻されていく姿が映し出され、切なくも激しいドラマを予感させる内容となっている。
川栄は「名作映画のリメイクということでプレッシャーも感じましたが、新しい『RYUJI 竜二』を創り上げることができたと思います」とコメント。萩原は「柳楽さん演じる竜二が格好いい。人はどこまでいっても人だなと感じました」と語り、JUNONも「役者としても人としても成長できた作品」と振り返っている。
■川栄李奈（まり子役）のコメント
竜二の妻、まり子を演じさせていただきました。
名作映画のリメイクということで、プレッシャーも感じましたが、柳楽さんや水田監督を筆頭に新しい『RYUJI 竜二』を創り上げることができたかと思います。この時代の女性として、また母としての力強さを私なりに繊細に表現できるよう心がけました。公開を楽しみにしていて下さい。
■萩原利久（直役）のコメント
僕が演じさせていただいた竜二の舎弟・直や登場人物に活き活きとした生命を感じました。そして柳楽さん演じる竜二が格好いい。
時代が変わっても善悪ではない正義とは何かという大切なことを考えさせられ、人はどこまでいっても人だなと感じました。そして僕もずっと人でありたいと思いました。
幸せだけが人生ではなく、幸せとは言いきれないことも映画だからこそ伝えられることがあると改めて感じました。ぜひ『RYUJI 竜二』を楽しんでいただきたいです。
■JUNON（BE:FIRST）（ひろし役）のコメント
僕が演じさせていただいた「ひろし」は、立ち入った世界は綺麗ではなくとも、自分が知り得る限りの正義を持って真っ当に生きている「真面目」で「まっすぐな愛を持っている」人間だなと感じました。
ひろしを通して、「すれ違うことはあるけれど、誰もが必ず何かに対しての愛を持っている世界」は、ものすごく素敵で美しいなと考えさせられました。
個人としては2作目の映像作品で、リメイクというプレッシャーも感じてはいたのですが、周りの俳優さんたちや監督、制作スタッフの皆さんのおかげで、役者としても人としても成長できたと思っております。
『RYUJI 竜二』楽しんでいただけたらうれしいです。
【動画】映画『RYUJI 竜二』特報映像
オリジナル版『竜二』は、主演・脚本を務めた金子正次の生き様と重なるようなリアリティで熱狂的支持を集め、日本映画史に残る“伝説”として語り継がれてきた作品。公開からわずか8日後に金子が亡くなったことでも知られている。
新たに発表されたキャストは、竜二を愛する芯の強い女性・まり子役の川栄李奈。人生につまずいた時に出会った竜二に救われ、裏社会の人間と知りながらも愛し続ける女性だ。
そして、竜二を「兄貴」と慕い、その背中を追い続ける実直な舎弟・直役で、萩原利久が出演。お調子者でどこか危うさを漂わせながらも、竜二への強い憧れを抱く弟分だ。
さらに、もう一人の舎弟・ひろし役を、ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST のJUNONが演じる。2025年公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（2025年）で俳優デビューし、本作が映画出演2作目となる。持ち前の華やかさを感じさせながらも、静かでまっすぐな一面を持つひろし。竜二を心から尊敬し、裏社会で成り上がろうとする。
解禁されたティザーポスターは2種類。「俺たちは、ずっと一緒だ。」というコピーとともに、まり子が複雑な表情を浮かべるビジュアル、そして新宿・歌舞伎町を歩く竜二、直、ひろしの姿が切り取られている。
特報映像では、舎弟たちを家族のようにかわいがる竜二と、妻・まり子との間に新しい命が生まれる様子が描かれる。「俺、辞めるわ。ヤクザ。」と足を洗う決意をする竜二だったが、再び裏社会との関係に引き戻されていく姿が映し出され、切なくも激しいドラマを予感させる内容となっている。
川栄は「名作映画のリメイクということでプレッシャーも感じましたが、新しい『RYUJI 竜二』を創り上げることができたと思います」とコメント。萩原は「柳楽さん演じる竜二が格好いい。人はどこまでいっても人だなと感じました」と語り、JUNONも「役者としても人としても成長できた作品」と振り返っている。
■川栄李奈（まり子役）のコメント
竜二の妻、まり子を演じさせていただきました。
名作映画のリメイクということで、プレッシャーも感じましたが、柳楽さんや水田監督を筆頭に新しい『RYUJI 竜二』を創り上げることができたかと思います。この時代の女性として、また母としての力強さを私なりに繊細に表現できるよう心がけました。公開を楽しみにしていて下さい。
■萩原利久（直役）のコメント
僕が演じさせていただいた竜二の舎弟・直や登場人物に活き活きとした生命を感じました。そして柳楽さん演じる竜二が格好いい。
時代が変わっても善悪ではない正義とは何かという大切なことを考えさせられ、人はどこまでいっても人だなと感じました。そして僕もずっと人でありたいと思いました。
幸せだけが人生ではなく、幸せとは言いきれないことも映画だからこそ伝えられることがあると改めて感じました。ぜひ『RYUJI 竜二』を楽しんでいただきたいです。
■JUNON（BE:FIRST）（ひろし役）のコメント
僕が演じさせていただいた「ひろし」は、立ち入った世界は綺麗ではなくとも、自分が知り得る限りの正義を持って真っ当に生きている「真面目」で「まっすぐな愛を持っている」人間だなと感じました。
ひろしを通して、「すれ違うことはあるけれど、誰もが必ず何かに対しての愛を持っている世界」は、ものすごく素敵で美しいなと考えさせられました。
個人としては2作目の映像作品で、リメイクというプレッシャーも感じてはいたのですが、周りの俳優さんたちや監督、制作スタッフの皆さんのおかげで、役者としても人としても成長できたと思っております。
『RYUJI 竜二』楽しんでいただけたらうれしいです。