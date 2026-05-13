ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、２００９年Ｒ−１グランプリ王者のお笑い芸人・中山功太が１２日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「サバンナ」の高橋茂雄から「いじめられていた」とした発言を撤回し謝罪したことを報じた。

高橋をめぐっては、今月５日に配信されたＡＢＥＭＡの番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」で中山が「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。実名の公表は避けたが、騒動は拡大。その後、相方の八木真澄が２人を仲介し話し合いを行った。１１日、高橋は中山が告発した先輩が自身であったことを認め、Ｘで「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」と謝罪。「本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした」と非を全面的に認めた。

番組ではこれを受けて中山は１２日にＸで長文を投稿し「僕が番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません。謝罪して撤回させて下さい」としたことを紹介した。

そしてこの件に関して番組に視聴者から寄せられた「事実であれば不適切でもないし、謝罪し撤回する必要はないと思います」「いじめられていたことを大々的に言わずに二人の間で話していればお互いの仕事に影響は出なかっただろうなと思いました」「高橋さんを擁護するわけではないですが、メディアの影響を考えると発言する前に考える必要があった気がします」といった声を紹介した。