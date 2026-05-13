元うたのおにいさん・横山だいすけ、母親の“歌の発表会”を観劇し感慨「母の歌が僕の歌の見本なんだなとしみじみ感じました」
NHK Eテレの人気幼児番組『おかあさんといっしょ』で11代目うたのお兄さんを務めた“だいすけお兄さん”こと横山だいすけが11日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は母の日でしたね」と振り返り、母親とのエピソードを明かした。
【写真】「お母さん優しいお顔されていますね」幼少期の“顔出し”母子2ショット披露の横山だいすけ
横山は「全国“お母さん”本当におめでとうございます♪一日遅れてしまいましたが、“お母さん”の皆さんが昨日も今日も、そして明日からも笑顔で過ごされる時間がいっぱいになるよう心からありがとうと元気パワーを届けております」（原文ママ）とメッセージを届けるとともに、横山が実母の腕をギュッと抱きしめる様子をとらえた幼少期のほほ笑ましい親子2ショットを披露した。
続けて「そして昨日は母が初めて、“歌の発表会”に出るという!?僕にとっても人生でなかなかドキドキする日でした笑」と、母の近況を報告。「本人は自分の出来を近所のカラオケみたいと言っておりましたが、初めて見る母が歌ってる姿を見て、母の歌が僕の歌の見本なんだなとしみじみ感じました」と、自身のルーツを噛み締めている様子だった。
コメント欄には「母の歌が僕の歌の見本、、にウルッとしちゃいました」「お手本のようなお母さまの歌声、素敵なんでしょうね」「だいすけお兄さんのお母さんの歌いつか聞いてみたいですー！」「素敵なお写真ですね お写真、エピソードを拝見してほっこりあたたかい気持ちになりました」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「お母さん優しいお顔されていますね」幼少期の“顔出し”母子2ショット披露の横山だいすけ
横山は「全国“お母さん”本当におめでとうございます♪一日遅れてしまいましたが、“お母さん”の皆さんが昨日も今日も、そして明日からも笑顔で過ごされる時間がいっぱいになるよう心からありがとうと元気パワーを届けております」（原文ママ）とメッセージを届けるとともに、横山が実母の腕をギュッと抱きしめる様子をとらえた幼少期のほほ笑ましい親子2ショットを披露した。
コメント欄には「母の歌が僕の歌の見本、、にウルッとしちゃいました」「お手本のようなお母さまの歌声、素敵なんでしょうね」「だいすけお兄さんのお母さんの歌いつか聞いてみたいですー！」「素敵なお写真ですね お写真、エピソードを拝見してほっこりあたたかい気持ちになりました」など、さまざまな反響が寄せられている。