＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】「たった2発」で圧勝した強すぎる三田

関取復帰を狙う三段目二十一枚目・三田（二子山）が、三段目二十二枚目・陽孔丸（武蔵川）を相手に“たった2発”で圧勝した。あまりの強さに「今日も瞬殺」「あっさり過ぎる」と驚嘆の声が相次いだ。

昨年五月場所で新十両に昇進し、翌七月場所では十両優勝。幕内昇進も見えたものの、十一月場所で靭帯損傷し途中休場、その後2場所連続の全休となった三田。3場所ぶりに復帰した今場所では三段目から再出発、関取復帰へ向けて再起を図っている。

白星スタートを切って2番相撲を迎えた三日目。立ち合い低い姿勢で正面から鋭く1発。しっかり当たった三田は、相手が押し返そうとしたところ、素早くはたき込んでたった2発で勝利した。一瞬の出来事に観客も驚いた様子で声を上げ、大きな拍手が沸き起こった。三田は2連勝となる白星。敗れた陽孔丸は1敗目を喫した。

当たってはたく“たった2発”で勝利した三田の強さに、ABEMAの視聴者からは「はっや」「あっさり過ぎる」「圧勝やん」「省エネすぎるw」「無傷ww」「今日も瞬殺」と驚きの声が続々と寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）