“衝撃の18歳”虹咲カリナ、エプロン×水着でキッチンに降臨 “期待の新星”ついに映像作品で魅力を解き放つ
“衝撃の18歳”虹咲カリナの1stイメージ作品『虹咲カリナ「雨上がり！18歳！！」』が、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて4K高画質で独占先行配信を開始した。発売日は2026年5月29日。鮮烈なデビューを飾った注目株が、映像作品で本格的に魅力を解き放つ。
【別カット】畳でまったり…“虹色ビキニ”×おさげスタイルの虹咲カリナ
本作のChapter3「めしあがれ」では、エプロン×水着姿でキッチンに降臨。一生懸命に料理へ向き合う姿が収録され、理想のヒロイン像を思わせるシーンが展開される。純真無垢な制服姿、爽やかなテニスウェア、そして人生初となる“虹色ビキニ”など、多彩な衣装も見どころだ。雨上がりの空のように澄んだ笑顔と、特技のブラジリアン柔術で鍛え上げられた健康美とのギャップが、作品全体にフレッシュな躍動感を与えている。
虹咲は2008年1月17日生まれ、愛知県出身。昨年6月にホリプロよりデビューし、グラビア誌やショートドラマ、配信番組など幅広く活躍してきた。2026年4月からはNHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」にレギュラー出演するなど、マルチに活動の場を広げている。今回の1st作品は、その勢いを象徴する一作となりそうだ。
【別カット】畳でまったり…“虹色ビキニ”×おさげスタイルの虹咲カリナ
本作のChapter3「めしあがれ」では、エプロン×水着姿でキッチンに降臨。一生懸命に料理へ向き合う姿が収録され、理想のヒロイン像を思わせるシーンが展開される。純真無垢な制服姿、爽やかなテニスウェア、そして人生初となる“虹色ビキニ”など、多彩な衣装も見どころだ。雨上がりの空のように澄んだ笑顔と、特技のブラジリアン柔術で鍛え上げられた健康美とのギャップが、作品全体にフレッシュな躍動感を与えている。
虹咲は2008年1月17日生まれ、愛知県出身。昨年6月にホリプロよりデビューし、グラビア誌やショートドラマ、配信番組など幅広く活躍してきた。2026年4月からはNHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」にレギュラー出演するなど、マルチに活動の場を広げている。今回の1st作品は、その勢いを象徴する一作となりそうだ。